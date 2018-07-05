Парламент Македонії подолав вето президента щодо перейменування країни

Македонський парламент подолав вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни. У четвер, 5 липня, за це проголосували 69 зі 120 депутатів, ще раз визначивши, що країна має змінити назву на Республіка Північна Македонія, передає агенція dpa.

Наприкінці червня Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни. Він зазначив, що вона "шкодить національній ідентичності" македонців та ставить країну в залежність від Греції.

Угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції.

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.