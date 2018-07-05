 Парламент Македонії подолав вето президента щодо перейменування країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Парламент Македонії подолав вето президента щодо перейменування країни

Депутати македонського парламенту проголосували за подолання вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни на Республіка Північна Македонія. Погодити перейменування мають ще громадяни країни на референдумі.

Македонський параламент подолав вето президента на зміну назви країни

Македонський параламент подолав вето президента на зміну назви країни

Македонський парламент подолав вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни. У четвер, 5 липня, за це проголосували 69 зі 120 депутатів, ще раз визначивши, що країна має змінити назву на Республіка Північна Македонія, передає агенція dpa.

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Голови урядів Греції та Македонії нарешті врегулювали багаторічну суперечку довкола назви балканської країни. Але ще залишилося завдання: переконати затятих противників назви "Північна Македонія", пише Спірос Москову. (18.06.2018)

Зміна назви Македонії на Республіка Північна Македонія загрожує національній ідентичності її громадян та ставить в залежність від Греції, заявив президент країни Гьорге Іванов. Парламент може подолати вето президента. (26.06.2018)

Наприкінці червня Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни. Він зазначив, що вона "шкодить національній ідентичності" македонців та ставить країну в залежність від Греції.

Угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції. 

Суперечка щодо назви Македонії тривала понад 25 років. Досі Греція наполягала, що Македонія привласнила назву в однієї з північних грецьких провінцій, та блокувала діалог щодо вступу сусідньої країни до НАТО та ЄС.

17 червня уряди Греції та Македонії домовилися щодо нової назви балканської країни. Після підписання угоди у столиці Македонії пройшли акції протесту. 20 червня македонський парламент ратифікував угоду про зміну назви країни.

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