 Парламент Куби затвердив кабінет міністрів нового президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Парламент Куби затвердив кабінет міністрів нового президента

Більшість міністрів новий лідер Куби Мігель Діас-Канель "успадкував" від попереднього президента - Рауля Кастро.

Засідання кубинського парламенту

Засідання кубинського парламенту

DW.COM

Проект нової конституції Куби зберігає пріоритет державної форми власності, але закріплює визнання вільного ринку. Також планується заборонити дискримінацію за статевою ознакою. (15.07.2018)

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро. (19.04.2018)

Кубинські законодавці у суботу, 21 липня, затвердили кабінет міністрів нового президента Мігеля Діаса-Канеля. У новому уряді зберегли свої посади більшість міністрів, які були в уряді Рауля Кастро. Головна зміна - нове обличчя на посаді міністра економічних реформ.

Водночас національна асамблея Куби розглядає проект конституційної реформи, першої з 1976 року. Серед іншого, конституційна реформа передбачає розмежування посади глави уряду і глави держави, які до цього часу об'єднані, і обмеження тривалості виконання повноважень голови Держради двома п'ятирічними термінами.

Реформа також передбачає визнання права на приватну власність. Втім при цьому буде збережено пріоритет державної форми власності, а за Комуністичною партією і далі зберігатиметься статус основної політичної сили. У результаті конституційної реформи мають бути закріплені також важливість іноземних інвестицій, визнання вільного ринку, свобода віросповідання та заборона на дискримінацію за статевою і етнічною ознаками.

Також за темою

Kuba Vizepräsident Miguel Diaz-Canel

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро 19.04.2018

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро.

Kuba, Havanna: Flugzeugabsturz mit mehr als 100 Toten

Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих 19.05.2018

Лише троє осіб зі 110 пасажирів та членів екіпажу вижили у авіакатастрофі літака поблизу кубинської столиці Гавани. Літак був орендований у мексиканської компанії.

Kuba Todestag Fidel Castro

На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро 11.03.2018

На Кубі відбуваються вибори парламенту, який в квітні має обрати нового главу держави. Очікується, що ним стане перший заступник голови Державної ради країни Мігель Діас-Канель.

Докладно

Літній табір для дітей під Києвом

Літні табори: як убезпечити своїх дітей від різних халеп

На що слід зважати батькам при виборі літнього табору? Ось головні поради.  

Танкер зі скрапленим природним газом у порту нідерландського Роттердама

Чи потрібен Європі американський скраплений газ?

США нав'язують Європі свій газ, виступаючи проти "Північного потоку-2", вважають у Берліні й Москві. Чи так це? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  