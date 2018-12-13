 Парламент Косова схвалив створення власної армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2018

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Новини

Парламент Косова схвалив створення власної армії

Парламент Косова ухвалив низку законів, необхідних для створення власної армії, ще більше посиливши напругу у відносинах з Сербією. НАТО вважає це рішення несвоєчасним.

Сили безпеки Косова

Сили безпеки Косова

Парламент Косова у п'ятницю, 14 грудня, проголосував за створення армії цієї країни. Голоси за це віддали 107 депутатів у 120-місному парламенті, винятком стали лише представники сербської меншини, які бойкотували голосування, передає агенція dpa. Депутати ухвалили пакет з трьох законів для створення міністерства оборони та перетворення існуючих Сил безпеки Косово (СБК) в армію.

Нова армія збереже назву - СБК, але тепер матиме мандат на оборону країни. Передбачається, що через 10 років армія матиме у своєму складі п'ять тисяч військовослужбовців та три тисячі резервістів, повідомляє агенція AP. Зараз Сил безпеки Косова налічують чотири тисячі людей.

Серби протестують прото створення армії у Косові

Серби протестують прото створення армії у Косові

Президент Сербії Александар Вучич обвинуватив Приштину у створенні загрози сербам, які живуть на території Косова. Своєю чергою прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що її країна "залишиться на своєму шляху миру та процвітання". "Для мене це важкий день, а не день, який сприяє співпраці у регіоні", - сказала вона, передає агенція AFP. На знак незгоди із створенням армії серби на півночі Косова розвісили на вулицях та балконах сербські прапори. Тим часом на мосту в етнічно розділеному місті Митровиця були розміщені миротворці НАТО.

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Александар Вучич заявив, що не має наміру підтримувати ідею обміну територіями між Сербією та Косовом. Утім, він закликав до компромісу між країнами задля інтеграції з ЄС. (09.09.2018)

Мир з Косовом, визнання геноциду в Сребрениці, свобода слова - у Сербії, яка прагне до Євросоюзу, безліч проблем. Про їхнє вирішення в інтерв'ю DW розповіла сербська прем'єрка Ана Брнабич. (22.11.2018)

Тим часом в НАТО виступили проти створення косовської армії. "Я шкодую, що це рішення було ухвалено всупереч занепокоєнням, висловленим НАТО. Хоча дійсно Косово в принципі слід приймати рішення про трансформацію СБК, ми чітко вказали, що був обраний поганий момент", - заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

З моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році, остання продовжує наполягати на своєму суверенітеті над територією Косова. На території Сербії проживають близько 55 тисяч етнічних албанців, а на території Косова - 100 тисяч сербів. Половина з них мешкають на півночі країни. Вони не визнають албанської влади і вважаючи себе громадянами Сербії.

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