 Парламент Косова висловив довіру новому уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова висловив довіру новому коаліційному уряду, про який домовилися напередодні. Прем'єр-міністром став лідер партії "Самовизначення" Альбін Курті.

Глава партії Самовизначення Альбін Курті став прем'єр-міністром Косова

Глава партії "Самовизначення" Альбін Курті став прем'єр-міністром Косова

Парламент Косова у понеділок, 3 лютого, висловив довіру новому коаліційному уряду. Новий уряд підтримали 66 парламентарів зі 120-ти, повідомляє агенція новин AFP. Голова партії "Самовизначення" Альбін Курті став прем'єр-міністром Косова.

Напередодні лідери двох колишніх опозиційних партій Косова - Альбін Курті із "Самовизначення" (Vetövendosje) та Іса Мустафа з "Демократичної ліги Косова" (LDK) - в останній момент домовилися про створення урядової коаліції. Процес переговорів був важким і тривалим через суперечки стосовно розподілу посад.

DW.COM

Як Китай, так і Росія зацікавлені в посиленні свого впливу на країни Західних Балкан, стверджує міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер. (01.12.2019)

Цьогорічний лауреат Нобелівської премії з літератури австрійський письменник Петер Гандке не зможе в'їхати до Косова. Республіка оголосила його персоною нон грата за дружбу з Мілошевичем. (12.12.2019)

Нова коаліція замінить попередню "воєнну коаліцію" на чолі з колишнім прем'єром Рамушем Харадінаєм. Партії тієї коаліції брали свої витоки в "Армії визволення Косова".

Дострокові вибори у Косові

Нагадаємо, у жовтні 2019 року пройшли позачергові вибори у Косові. Вони були призначені після того, як 19 липня лідер "Альянсу за майбутнє Косова" і глава уряду в Приштині Рамуш Харадінай подав у відставку. Політик і колишній польовий командир обіймав посаду прем'єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай оголосив після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові викликав його на допит як підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році.

Дивитись відео 02:04

Європерспективи країн Західних Балкан (04.07.2016)

Аудіо й відео до теми

Європерспективи країн Західних Балкан (04.07.2016)  

Також за темою

Kosovo Regierungsbildung Albin Kurti und Isa Mustafa

У Косові в останній момент домовилися про урядову коаліцію 02.02.2020

Лідери двох колишніх опозиційних партій в останній момент домовилися про створення урядової коаліції у Косові. Процес переговорів був важким і тривалим через суперечки стосовно розподілу посад.

Kosovo Parlamentswahl 2019

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові 07.10.2019

Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією. Демократична партія Косова, що мала владу з 2007 року, визнала поразку.

Kosovo Wahlen | Wahlzentrum in Pristina

У Косові почалися дострокові парламентські вибори 06.10.2019

Після відставки експрем'єра Косова Рамуша Харадіная через обвинувачення в імовірних воєнних злочинах у країні відбуваються позачергові вибори до парламенту.

Реклама

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Зеленський під час підписання документів у Києві

Візит Ердогана - перший крок до зони вільної торгівлі

Візит Реджепа Ердогана до України завершився підписанням низки угод і представницьким бізнес-форумом.  

Доступні кредити для українського бізнесу

В Україні запустили програму доступного кредитування бізнесу

Уряд відзвітував про створення спеціального сайту, де можна дізнатися, чи підходить підприємець під параметри програми.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  