Парламент Косова висловив довіру новому уряду

Парламент Косова у понеділок, 3 лютого, висловив довіру новому коаліційному уряду. Новий уряд підтримали 66 парламентарів зі 120-ти, повідомляє агенція новин AFP. Голова партії "Самовизначення" Альбін Курті став прем'єр-міністром Косова.

Напередодні лідери двох колишніх опозиційних партій Косова - Альбін Курті із "Самовизначення" (Vetövendosje) та Іса Мустафа з "Демократичної ліги Косова" (LDK) - в останній момент домовилися про створення урядової коаліції. Процес переговорів був важким і тривалим через суперечки стосовно розподілу посад.

Нова коаліція замінить попередню "воєнну коаліцію" на чолі з колишнім прем'єром Рамушем Харадінаєм. Партії тієї коаліції брали свої витоки в "Армії визволення Косова".

Дострокові вибори у Косові

Нагадаємо, у жовтні 2019 року пройшли позачергові вибори у Косові. Вони були призначені після того, як 19 липня лідер "Альянсу за майбутнє Косова" і глава уряду в Приштині Рамуш Харадінай подав у відставку. Політик і колишній польовий командир обіймав посаду прем'єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай оголосив після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування воєнних злочинів у Косові викликав його на допит як підозрюваного у вчиненні воєнних злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році.