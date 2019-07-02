 Парламент Грузії затвердив новий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

Парламент Грузії затвердив новий уряд

У зовнішній політиці Грузія й надалі проводитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО та прагне максимально поглибити відносини зі США у всіх сферах, запевнив прем'єр-міністр Георгій Гахарія.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія

Парламент Грузії проголосував за вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. На засіданні в неділю, 8 вересня, таке рішення підтримали 98 законодавців від урядової партії "Грузинська мрія". Голосів проти не було, утім опозиція не брала участі в голосуванні, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Представляючи депутатам урядову програму на 2019-2020 роки, Гахарія заявив: "Окупація - це найбільша наша проблема". Він зокрема вказав на те, що "20 відсотків економічного потенціалу Грузії окуповані".

"Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки", - наголосив Гахарія, цитує інформагенція "Інтерфакс". Для боротьби з нею потрібні "конкретні справи, а не популізм", запевнив грузинський прем'єр. При цьому він зазначив, що для подолання проблеми окупації необхідно використовувати всі інструменти, крім війни.

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Говорячи про зовнішню політику, Гахарія наголосив, що Грузія й надалі провадитиме курс на інтеграцію до Євросоюзу та НАТО, максимально поглибить відносини з США у всіх сферах.

Стосовно політики уряду у сфері економіки Гахарія зазначив, що держава максимально підтримуватиме бізнес. Він також пообіцяв, що уряд докладатиме "зусиль для збільшення експортної продукції і скорочення імпорту".

Гахарія 2013 року повернувся в Грузію, зайнявши посаду бізнес-омбудсмена. Раніше він працював менеджером у німецькій авіакомпанії Lufthansa. У 2016 році був призначений на посаду міністра економіки, а в 2017 році - отримав пост міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра Грузії.

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