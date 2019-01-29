Парламент відправив Мей передомовлятися з ЄС щодо ірландського кордону

Палата громад британського парламенту під час голосування щодо так званого плану "Б" стосовно угоди про вихід країни зі складу Євросоюзу увечері у вівторок, 29 січня, ухвалила звернення до уряду із закликом унеможливити так званий "жорсткий" Brexit - вихід Великобританії з Євросоюзу без відповідної угоди. "За" проголосували 318 законодавців, "проти" - 310, повідомляє агенція Reuters.

Також британські парламентарі підтримали пропозицію консерватора Грема Бреді, якою уряду пропонується поновити переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією.

Backstop - це механізм, на якому наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія після Brexit. Брюссель наполягає на цьому механізмі на вимогу Дубліна, який побоюється, що через відновлення жорсткого кордону на півночі острова знову спалахне громадянська війна. Лондон же побоюється, що в результаті backstop Північна Ірландія буде більше тяжіти до Євросоюзу, ніж до Великобританії.

У той же час Палата громад не підтримала низку інших пропозицій. Серед них - заклик до уряду звернутися до ЄС з проханням продовжити терміни для Brexit до дев'яти місяців.

Мей хоче нової угоди, у ЄС - проти

Після ухвалення пропозиції Брейді британська прем'єрка Тереза Мей запевнила, що вона тепер з "подвійними зусиллями" намагатиметься досягти з ЄС угоди, яка отримає підтримку у британському парламенті. Мей висловила сподівання, що тепер у парламенті був знайдений шлях, який може забезпечити стабільну більшість у ньому у питанні Brexit. При цьому вона визнала, що переговори з Брюсселем не будуть простими.

Раніше у вівторок президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість проведення нових переговорів з Лондоном щодо угоди про Brexit. За його словами, досягнута з урядом Великобританії та схвалена раніше Євросоюзом угода є "найкращою можливою". "Вона не підлягає перегляду", - наголосив він.

А один з представників Єврокомісії запевнив агентство Reuters, що Євросоюз у жодному випадку не піде на "альтернативні домовленості" з Лондоном замість так званого режиму backstop. Ще один неназваний європейський дипломат, залучений до переговорів з Великобританією, наголосив, що єдине, на що може розраховувати Лондон з боку ЄС - це нові "декларації, запевнення та заяви". "Але якщо вона (Тереза Мей. - Ред.) хоче заново розпочати увесь процес, тоді відповідь буде "ні", - сказав дипломат Reuters.

Виступаючи раніше цього дня в парламенті британська прем'єр-міністерка Тереза Мей заявила, що прагне повторних переговорів з Євросоюзом щодо угоди про Brexit, щоб внести до неї "значні" зміни.

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Вихід Сполученого Королівства з ЄС призначений на 29 березня 2019 року.