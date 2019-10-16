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Парламентська фракція - група депутатів від тієї чи іншої політичної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська фракція".
Парламентська фракція, як правило, формується з депутатів однієї політичної партії. Але є також приклади, коли до однієї парламентської фракції входять представники кількох близьких одне до одного політичних сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.