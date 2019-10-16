Парламентська фракція - група депутатів від тієї чи іншої політичної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська фракція".

Парламентська фракція, як правило, формується з депутатів однієї політичної партії. Але є також приклади, коли до однієї парламентської фракції входять представники кількох близьких одне до одного політичних сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.