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Парламентська фракція

Парламентська фракція - група депутатів від тієї чи іншої політичної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська фракція".

Парламентська фракція, як правило, формується з депутатів однієї політичної партії. Але є також приклади, коли до однієї парламентської фракції входять представники кількох близьких одне до одного політичних сил. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

Фракція Народного фронту оголосила про вихід з коаліції

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з коаліції 17.05.2019

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з парламентської коаліції. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції "Європейська Україна".
Вольфґанґ Шойбле готовий стати головою Бундестагу

Вольфґанґ Шойбле готовий стати головою Бундестагу 27.09.2017

Найбільша парламентська фракція ХДС/ХСС висунула на посаду голови Бундестагу міністра фінансів Німеччини Вольфґанґа Шойбле.
Савченко у делегації ПАРЄ: виключити не можна залишити

Савченко у делегації ПАРЄ: виключити не можна залишити 20.12.2016

Чи планує парламентська фракція партії "Батьківщина" виключити Надію Савченко зі складу делегації в ПАРЄ, намагалася з'ясувати DW.
Німецькі «зелені» вимагають від України прозорості у візовому питанні в галузі культурного обміну

Німецькі «зелені» вимагають від України прозорості у візовому питанні в галузі культурного обміну 17.01.2011

Український уряд має нарешті поставити крапку у вирішенні візової проблеми для німецьких викладачів. Цього вимагає парламентська фракція Бундестагу «Союз 90/ Зелені».