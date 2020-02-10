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Парламентська коаліція

Парламентська коаліція - різновид партійної коаліції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська коаліція".

Парламентську коаліцію формують у парламенті фракції та групи, які представляють різні політичні сили. Політичні сили, які входять до парламентської коаліції, хоча й мають різні партійні програми, але об'єднуються задля реалізації спільної мети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шинн Фейн сенсаційно перемогла на виборах в Ірландії

"Шинн Фейн" сенсаційно перемогла на виборах в Ірландії 10.02.2020

Націоналістична партія "Шинн Фейн", що раніше була політичним крилом ІРА, неочікувано отримала більшість голосів на виборах до парламенту Ірландії.

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.

Рада хоче в один день затвердити прем'єра, уряд, голову СБУ та генпрокурора

Рада хоче в один день затвердити прем'єра, уряд, голову СБУ та генпрокурора 28.08.2019

Згідно з порядком денним першої сесії Верховної Ради, депутати за один день хочуть призначити новий Кабінет Міністрів, а також очільників СБУ та Генпрокуратури.
Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції

Урядова криза в Італії: усунуто важливу перешкоду на шляху до нової коаліції 28.08.2019

"Рух п'яти зірок" та Демократична партія наблизилися до компромісу в погодженні нової урядової коаліції. Остаточний результат має бути оголошений у середу ввечері.

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019) 26.07.2019

Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе в собі "зелена" монобільшість у парламенті?
Домінування Зеленського у Раді: що це дасть Слузі народу та Україні (відео)

Домінування Зеленського у Раді: що це дасть "Слузі народу" та Україні (відео) 25.07.2019

Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе "зелена" монобільшість у парламенті?
Зеленський без гальм. Чого чекати від однопартійної більшості у ВРУ

Зеленський без гальм. Чого чекати від однопартійної більшості у ВРУ 23.07.2019

Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти.
Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом

Нова Рада. Які завдання стоять перед новообраним українським парламентом 22.07.2019

Кнопкодавство та прогули - перелік проблем, які були характерні для попереднього складу Верховної Ради, чималий. DW вирішила опитати експертів про головні помилки, які мають виправити наступники.
Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців

Хто готовий іти у коаліцію: перші заяви партій-переможців 21.07.2019

Володимир Зеленський готовий говорити зі Святославом Вакарчуком, а Юлія Тимошенко не проти участі у коаліції, хоча не претендує на посади.
Коментар: Хай живе політична криза в Україні?

Коментар: Хай живе політична криза в Україні? 17.05.2019

За три дні до інавгурації Зеленського парламентська коаліція в Раді припинила існування. Україна, схоже, входить в період протистояння новообраного президента і старого парламенту, вважає Сергій Руденко.
Фракція Народного фронту оголосила про вихід з коаліції

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з коаліції 17.05.2019

Фракція "Народного фронту" оголосила про вихід з парламентської коаліції. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив про припинення діяльності коаліції "Європейська Україна".
Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий?

Парламентська коаліція в Україні: Пацієнт швидше мертвий, ніж живий? 29.12.2017

Минуло понад три роки, як у Верховній Раді створили коаліцію "Європейська Україна", яка взяла на себе чимало зобов’язань щодо реформ. Але нині і наявність коаліції, і підтримка нею реформ опинились під великим питанням.
Порошенко заявив, що призначення Саакашвілі прем’єром - не в його компетенції

Порошенко заявив, що призначення Саакашвілі прем’єром - не в його компетенції 24.09.2015

Президент України Петро Порошенко, відповідаючи на петицію громадян щодо прем’єрства Саакашвілі, вказав на Конституцію. Згідно з Основним законом, кандидатуру прем’єра подає парламентська коаліція.
Запахло виборами, або Скільки ще протягне парламентська коаліція?

Запахло виборами, або Скільки ще протягне парламентська коаліція? 15.09.2015

Верховна Рада 15 вересня не спромоглася проголосувати кадрові перестановки в уряді. Політологи вважають це тривожним сигналом і не виключають намагань спровокувати позачергові парламентські вибори.

Парламентська коаліція розглядає кандидатуру нового глави МЗС 06.02.2007

Парламентська коаліція проведе переговори з Партією регіонів 03.07.2006