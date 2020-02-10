Парламентська коаліція - різновид партійної коаліції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська коаліція".

Парламентську коаліцію формують у парламенті фракції та групи, які представляють різні політичні сили. Політичні сили, які входять до парламентської коаліції, хоча й мають різні партійні програми, але об'єднуються задля реалізації спільної мети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.