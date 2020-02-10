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Парламентська коаліція - різновид партійної коаліції. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "парламентська коаліція".
Парламентську коаліцію формують у парламенті фракції та групи, які представляють різні політичні сили. Політичні сили, які входять до парламентської коаліції, хоча й мають різні партійні програми, але об'єднуються задля реалізації спільної мети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав би наблизити скасування депутатської недоторканності. Народні обранці нібито планують скасувати свій імунітет пізніше - окремим законом. Активісти й антикорупціонери сумніваються в щирості таких намірів.
Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе в собі "зелена" монобільшість у парламенті?
Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе "зелена" монобільшість у парламенті?