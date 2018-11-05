Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео)

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?
Новий закон про паркування діє з кінця вересня 2018 року, але поки реформа існує, фактично, лише на папері
Паркування під знаком, який це забороняє. Впритул до зебри чи просто на ній. Паркування на тротуарах. На смузі для руху. Згідно з новим законом про паркування, який набув чинності наприкінці вересня, подібного на вулицях українських міст вже не має бути.
Ухвалений півроку тому закон про нові правила паркування формально почав діяти, але реальних механізмів покарання для порушників досі не створили, скаржаться експерти. (27.09.2018)
За неправильне паркування невдовзі штрафуватимуть власників авто. Очікується і поява спеціальних інспекторів. І це далеко не всі нововедення, які мають покласти край хаотичній парковці на вулицях українських міст. (04.04.2018)
Президент України підписав закон про реформу системи паркування. Ми зробили підбірку найважливіших норм, які варто знати, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації. (29.03.2018)
У Німеччині порушення правил паркування - задоволення недешеве. Прейскурант - від 10 до 65 євро. Але цим справа не завжди обмежується: злісних порушників можуть і на "тест на ідіотизм" відправити. (11.08.2017)