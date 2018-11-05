 Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 05.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео)

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?

Новий закон про паркування діє з кінця вересня 2018 року, але поки реформа існує, фактично, лише на папері

Новий закон про паркування діє з кінця вересня 2018 року, але поки реформа існує, фактично, лише на папері

Паркування під знаком, який це забороняє. Впритул до зебри чи просто на ній. Паркування на тротуарах. На смузі для руху. Згідно з новим законом про паркування, який набув чинності наприкінці вересня, подібного на вулицях українських міст вже не має бути. 

DW.COM

Паркування в Україні: чому оновлені правила не запрацюють одразу

Ухвалений півроку тому закон про нові правила паркування формально почав діяти, але реальних механізмів покарання для порушників досі не створили, скаржаться експерти. (27.09.2018)  

Стоп хаос, або що змінять нові правила паркування в Україні

За неправильне паркування невдовзі штрафуватимуть власників авто. Очікується і поява спеціальних інспекторів. І це далеко не всі нововедення, які мають покласти край хаотичній парковці на вулицях українських міст. (04.04.2018)  

Найважливіше про нові правила паркування (відео)

Президент України підписав закон про реформу системи паркування. Ми зробили підбірку найважливіших норм, які варто знати, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації. (29.03.2018)  

Від 10 євро до "тесту на ідіотизм": як у Німеччині карають порушників правил паркування

У Німеччині порушення правил паркування - задоволення недешеве. Прейскурант - від 10 до 65 євро. Але цим справа не завжди обмежується: злісних порушників можуть і на "тест на ідіотизм" відправити. (11.08.2017)  

Паркування на тротуарі: німецький підхід

Паркування на тротуарі – не лише українська звичка. Не рідкість це і на вулицях німецьких міст, попри численні підземні гаражі. Зарадити цьому муніципалітети намагаються, нещадно штрафуючи водіїв. (10.08.2012)  

Також за темою

Реформа паркування: чому закон досі не запрацював? (05.11.2018) 05.11.2018

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст уже очистили б від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?

Problem mit Parkplätzen in Kyiv Ukraine

Паркування в Україні: чому оновлені правила не запрацюють одразу 27.09.2018

Ухвалений півроку тому закон про нові правила паркування формально почав діяти, але реальних механізмів покарання для порушників досі не створили, скаржаться експерти.