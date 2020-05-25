Париж очікує на падіння ВВП на 20 відсотків у другому кварталі

Падіння французької економіки у другому кварталі у порівнянні з попереднім трьохмісячним періодом може скласти приблизно 20 відсотків, що пов'язано із зниженням ділової активності, викликаної запровадженням жорстких карантинних обмежень в країні. Про це йдеться у доповіді Національного інституту статистики і економічних досліджень Франції (INSEE), оприлюдненій у середу, 27 травня.

У повідомленні зазначається, що зараз французька економіка працює приблизно на 80 відсотків від свого докризового рівня.

Індекс споживчої довіри у Франції у травні продовжив зниження - домогосподарства демонструють помітний песимізм щодо економічної ситуації, зазначає агенція AFP. З іншого боку, експерти зазначили, що індекс ділової довіри трохи збільшився - до 59 пунктів - після того, як у квітні він впав до рекордних 53 пунктів, що є найнижчим показником з того часу, як національний статистичний інститут Франції почав розраховувати індекс в 1980 році.

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"Індикатори майбутньої активності перестали падати, але заяви влади про перспективи економіки країни залишаються похмурими", - наголосили у INSEE.

Найгірші показники з 1949 року

Рецесію в економіці Франції зафіксували після отриманих даних за перший квартал 2020 року, коли ВВП країни впав на 5,8 відсотка. Це був найгірший показник за квартал з часу початку його розрахунку у 1949 році.

Як повідомлялося, 22 квітня міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало у 2020 році рецесію "безпрецедентної глибини" у світовій економіці за період після Другої світової війни на тлі обмежень, запроваджених державами по всьому світу з метою стримування поширення COVID-19. Світовий ВВП, за прогнозами Fitch, скоротиться на 3,9 відсотка у 2020 році, ішлось у квітневій доповіді Global Economic Outlook. При цьому економіка Єврозони знизиться на 7 відсотків, США - на 5,6 відсотка, Великобританії - на 6,3 відсотка, спрогнозували експерти агентства.

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Уже 30 квітня Європейське статистичне відомство зафіксувало падіння економіки Єврозони у першому кварталі 2020 року на 3,8 відсотка.