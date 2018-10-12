Папа Римський позбавив сану двох єпископів через домагання

Папа Римський Франциск позбавив сану двох ієрархів з Чилі, звинувачених усексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Як повідомляє в суботу, 13 жовтня, новинний портал Ватикану Vatican News, статусу клірика позбавлено колишнього архієпископа чилійського міста Ла-Серена Франсиско Хосе Кокса Унеуса, що нині проживає в Німеччині, і колишнього єпископа міста Ікіке Марко Антоніо Орденеса Фернандеса.

Позбавлення сану - найжорсткіше покарання, якому католицька церква може піддати священнослужителів, зазначає інформагенція KNA.

Звинувачення проти Кокса і Орденеса

84-річний Кокс був архієпископом Ла-Серені з 1990 по 1997 рік. У віці 63 років він залишив свою посаду без пояснення причин. При цьому зазвичай католицькі єпископи йдуть зі своїх посад після досягнення 75 років, зазначає агенція KNA. З 2002 року Кокс проживає на заході ФРН. На початку серпня було повідомлено у правоохоронні органи про імовірні випадки сексуальних домагань з боку Кокса, які нібито мали місце в 2004 році. Однак поліція не почала розслідування, пославшись на відсутність складу злочину.

Орденес пішов з посади архієпископа в 2012 році, коли проти нього тривали два судових розгляди. Він пояснив свій відхід погіршенням здоров'я і поїхав на лікування в Перу, де проживає досі. Як повідомляють ЗМІ, в червні 2017 року члени однієї з католицьких громад відправили новому єпископу Ікіке і до Ватикану листа з доказами сексуальних домагань з боку Орденеса.