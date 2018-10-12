 Папа Римський позбавив сану двох єпископів через домагання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Папа Римський позбавив сану двох єпископів через домагання

Двох колишніх чилійських архієпископів звинувачують у сексуальних домаганнях щодо неповнолітніх.

Ватикан

Ватикан

Папа Римський Франциск позбавив сану двох ієрархів з Чилі, звинувачених усексуальному насильстві щодо неповнолітніх. Як повідомляє в суботу, 13 жовтня, новинний портал Ватикану Vatican News, статусу клірика позбавлено колишнього архієпископа чилійського міста Ла-Серена Франсиско Хосе Кокса Унеуса, що нині проживає в Німеччині, і колишнього єпископа міста Ікіке Марко Антоніо Орденеса Фернандеса.

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Позбавлення сану - найжорсткіше покарання, якому католицька церква може піддати священнослужителів, зазначає інформагенція KNA. 

Звинувачення проти Кокса і Орденеса

84-річний Кокс був архієпископом Ла-Серені з 1990 по 1997 рік. У віці 63 років він залишив свою посаду без пояснення причин. При цьому зазвичай католицькі єпископи йдуть зі своїх посад після досягнення 75 років, зазначає агенція KNA. З 2002 року Кокс проживає на заході ФРН. На початку серпня було повідомлено у правоохоронні органи про імовірні випадки сексуальних домагань з боку Кокса, які нібито мали місце в 2004 році. Однак поліція не почала розслідування, пославшись на відсутність складу злочину.

Орденес пішов з посади архієпископа в 2012 році, коли проти нього тривали два судових розгляди. Він пояснив свій відхід погіршенням здоров'я і поїхав на лікування в Перу, де проживає досі. Як повідомляють ЗМІ, в червні 2017 року члени однієї з католицьких громад відправили новому єпископу Ікіке і до Ватикану листа з доказами сексуальних домагань з боку Орденеса.

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Сексуальні скандали католицької церкви (28.08.2018)

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