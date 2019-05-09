 Папа Римський не схвалив послаблення целібату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2020

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Новини

Папа Римський не схвалив послаблення целібату

Папа Римський Франциск не схвалив ідею щодо послаблення целібату, яку пропонували для Амазонії.

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск (фото з архіву)

DW.COM

У своєму різдвяному зверненні понтифік згадав про необхідність вирішення конфліктів в Україні, Сирії та Венесуелі. (25.12.2019)

На розслідування сексуальних злочинів стосовно неповнолітніх, скоєних церковниками Римо-католицької церкви, більше не поширюватиметься "папська таємниця", вирішив понтифік. (17.12.2019)

Ватикан у середу, 12 лютого, оприлюднив заключний документ синоду, присвяченого Амазонії, в якому Папа Римський Франциск закликав залучати до діяльності католицької церкви в цьому регіоні більше місіонерів та жінок. Водночас він проігнорував рекомендації щодо послаблення целібату - заборони священикам одружуватися, - яке пропонували деякі єпископи для Амазонії.

Також Франциск виступив проти злочинної діяльності міжнародних концернів у регіоні Амазонки, які чинять несправедливість щодо довкілля та корінних народів регіону.

Нагадаємо, що 8 лютого на зустрічі у Ватикані президент України Володимир Зеленський та Папа Римський поспілкувалися про мир в Україні. Зокрема, український президент просив Франциска про допомогу зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії.

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