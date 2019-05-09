Папа Римський не схвалив послаблення целібату

Ватикан у середу, 12 лютого, оприлюднив заключний документ синоду, присвяченого Амазонії, в якому Папа Римський Франциск закликав залучати до діяльності католицької церкви в цьому регіоні більше місіонерів та жінок. Водночас він проігнорував рекомендації щодо послаблення целібату - заборони священикам одружуватися, - яке пропонували деякі єпископи для Амазонії.

Також Франциск виступив проти злочинної діяльності міжнародних концернів у регіоні Амазонки, які чинять несправедливість щодо довкілля та корінних народів регіону.

Нагадаємо, що 8 лютого на зустрічі у Ватикані президент України Володимир Зеленський та Папа Римський поспілкувалися про мир в Україні. Зокрема, український президент просив Франциска про допомогу зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму і в Росії.