 Папа Римський визнав випадки насильства над черницями у католицькій церкві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Папа Римський визнав випадки насильства над черницями у католицькій церкві

Католицькі черниці стають жертвами насильства з боку священиків та єпископів. Ватикан вже давно працює над розв'язанням цієї проблеми, зазначив Папа Римський Франциск.

Папа Римський Франциск засудив насильство над жінками у католицькій церкві

Папа Римський Франциск засудив насильство над жінками у католицькій церкві

Папа Римський Франциск визнав випадки сексуального насильства у католицькій церкві щодо черниць. "Це правда, це проблема. Я знаю, що священики та єпископи це робили. І я думаю, що це все ще відбувається", - сказав він в літаку під час повернення з Абу-Дабі до Рима у вівторок, 5 лютого, передає агенція dpa.

За його словами, такі випадки відбуваються лише у деяких місцях. "Це не те, що роблять всі", - зазначив Франциск. Він визнав, що Ватикан вже давно працює над розв'язанням цієї проблеми. Внаслідок цього деякі жіночі релігійні громади розпущені, деякі духовні особи були відсторонені. "Чи маємо ми зробити більше? Так. Чи хочемо ми зробити більше? Так", - додав Папа.

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Франциск також згадав один з випадків сексуального насильства щодо жінок у минулому. За його словами, в одній із громад, яку він не став називати, до них ставилися, як до рабинь. Коли про це стало відомо, ця громада була розпущена.

Він також наголосив на тому, що існує проблема поганого поводження з жінками. "Є країни, де жорстоке поводження з жінками доходить навіть до їхнього вбивства", - сказав Франциск.

Зараз католицька церква перебуває в центрі скандалів щодо насильства над дітьми. Наприкінці лютого папа проведе у Ватикані саміт, присвячений розв'язанню цього питання.

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