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Пан Гі Мун

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун (2007-2016)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пан Гі Мун"

Антоніу Гутерріш офіційно став генеральним секретарем ООН

Антоніу Гутерріш офіційно став генеральним секретарем ООН 01.01.2017

Антоніу Гутерріш офіційно замінив Пан Гі Муна на посту генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Він став дев'ятим генсеком в історії ООН.
Під час протестів у Демократичній Республіці Конго загинули 34 людини - правозахисники

Під час протестів у Демократичній Республіці Конго загинули 34 людини - правозахисники 22.12.2016

Католицька Церква у Демократичній Республіці Конго стала посередником у переговорах між владою та опозицією. За останніми даними, цього тижня на демонстраціях проти президента країни загинули 34 особи.

Генсек ООН: Алеппо стало синонімом пекла

Генсек ООН: Алеппо стало синонімом пекла 16.12.2016

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав до відновлення евакуації цивільних осіб із сирійського Алеппо.
Генсек ООН занепокоєний повідомленнями про звірства в Алеппо

Генсек ООН занепокоєний повідомленнями про звірства в Алеппо 13.12.2016

Пан Гі Мун закликав сирійський режим та його союзників дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права в сирійському місті Алеппо.

Новий генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв присягу

Новий генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв присягу 12.12.2016

Новий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпочне роботу на посаді 1 січня 2017 року.
Пан Гі Мун та Дональд Трамп домовилися про зустріч

Пан Гі Мун та Дональд Трамп домовилися про зустріч 16.11.2016

Точна дата зустрічі генсека ООН та майбутнього президента США, яка має відбутись у форматі віч-на-віч, поки що невідома.

У Швейцарії розпочались переговори щодо об'єднання Кіпру

У Швейцарії розпочались переговори щодо об'єднання Кіпру 07.11.2016

Під час зустрічі лідери греків- та турків-кіпріотів Нікос Анастасіадіс та Мустафа Акинджи обговорять територіальні, а також інші важливі питання. Генсек ООН Пан Гі Мун сподівається на скоре досягнення мирної угоди.

ООН розпочинає незалежне розслідування атаки на гумконвой

ООН розпочинає незалежне розслідування атаки на гумконвой 22.10.2016

За словами речника генсека ООН Стефана Дюжарріка, Пан Гі Мун після отримання звіту комісії вирішить щодо подальших кроків.
Вивезення хворих та поранених з Алеппо не розпочалося

Вивезення хворих та поранених з Алеппо не розпочалося 21.10.2016

В ООН заявляють про відсутність належних гарантій безпеки для початку евакуації хворих та поранених з Алеппо. Тим часом у Москві кажуть про готовність подовжити "гуманітарну паузу".
Гаїтяни напали на вантажівки ООН із гуманітарною допомогою

Гаїтяни напали на вантажівки ООН із гуманітарною допомогою 16.10.2016

Через зруйновану ураганом "Метью" інфраструктуру допомога надходить у деякі частини країни повільно. Генсек ООН Пан Гі Мун засудив напади, свідком яких він став під час свого візиту до Гаїті, та пообіцяв більше допомоги.
ООН призначила Антоніу Гутерріша наступним генсеком

ООН призначила Антоніу Гутерріша наступним генсеком 13.10.2016

67-річний екс-прем'єр Португалії Антоніу Гутерріш обіцяв сприяти дотриманню прав людини та проводити реформи в рамках ООН.

Генсек ООН звинуватив Асада у загибелі 300 тисяч сирійців (11.10.2016) 11.10.2016

Пан Гі Мун наполягає на розгляді злочинів у Сирії в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Про це він заявив ексклюзивному інтерв'ю для телепрограми DW Conflict Zone.
Генсек ООН в інтерв'ю DW: Режим Асада відповідальний за загибель понад 300 тисяч людей

Генсек ООН в інтерв'ю DW: Режим Асада відповідальний за загибель понад 300 тисяч людей 10.10.2016

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в інтерв'ю DW запевнив, що ООН докладає всіх зусиль для відвернення катастрофи в Алеппо. За його словами, питання майбутнього Башара Асада не повинно стримувати мирний процес.
Пан Гі Мун: Паризька кліматична угода набуде чинності 4 листопада

Пан Гі Мун: Паризька кліматична угода набуде чинності 4 листопада 05.10.2016

Угода набуде чинності через 30 днів після того, як було досягнуто мінімально необхідної кількості країн, що її ратифікували, заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.
На посаду генсека ООН висунули екс-прем'єра Португалії Антоніу Гутерріша

На посаду генсека ООН висунули екс-прем'єра Португалії Антоніу Гутерріша 05.10.2016

Колишнього прем'єра Португалії та верховного комісара ООН у справах біженців Антоніу Гутерріша висунули на посаду генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Він має найбільшу підтримку в Раді Безпеки ООН.
Європарламент ратифікував Паризьку кліматичну угоду

Європарламент ратифікував Паризьку кліматичну угоду 04.10.2016

7 жовтня ЄС має передати необхідні документи Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. На початку листопада Паризька кліматична угода набуде чинності.
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