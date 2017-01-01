Гаїтяни напали на вантажівки ООН із гуманітарною допомогою

Через зруйновану ураганом "Метью" інфраструктуру допомога надходить у деякі частини країни повільно. Генсек ООН Пан Гі Мун засудив напади, свідком яких він став під час свого візиту до Гаїті, та пообіцяв більше допомоги.