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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун (2007-2016)
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пан Гі Мун"
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун в інтерв'ю DW запевнив, що ООН докладає всіх зусиль для відвернення катастрофи в Алеппо. За його словами, питання майбутнього Башара Асада не повинно стримувати мирний процес.