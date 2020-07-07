Пандемія COVID-19: у ЄС рекомендують носити маски в усіх видах транспорту

В умовах пандемії COVID-19 під час поїздок в будь-якому виді громадського транспорту в Євросоюзі, коли неможливо тримати дистанцію, рекомендується носити маски. Відповідне рішення в п'ятницю, 24 липня, було ухвалено Радою ЄС, передає агенція dpa.

Рекомендація стосується автобусів, потягів, літаків, аеропортів та залізничних станцій. Також, за можливістю, рекомендується користуватись електронними квитками та проводити контроль в електронному вигляді. Усі види транспорту мають регулярно провітрювати та прибирати.

Під час перевірок на кордонах контакти мають бути як можна більш обмеженими, а транспорт, який курсує через кордони, мають дезінфікувати частіше.

Раніше через поширення інфекції більш жорсткі правила щодо носіння захисних масок запровадили в Австрії та Англії. У Франції поява без маски в магазинах чи громадських приміщеннях каратиметься штрафом в 135 євро.

Дивитись відео 02:16 Поділитись Захисні маски проти коронавірусу: зняти чи носити далі? (07.07.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3euHR Захисні маски проти коронавірусу: зняти чи носити далі? (07.07.2020)