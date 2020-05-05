Пандемія COVID-19 та зростання попиту на марихуану в світі

Марихуана настільки ж важливий продукт, як хліб і молоко? Звучить як невдалий жарт. Утім, під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 навіть влада у деяких країнах приділяє увагу канабісу. Щонайменше у кількох штатах США магазинам, які продають марихуану, дозволили працювати попри локдаун, - так само як супермаркетам і продуктовим магазинам.

"Це демонструє, наскільки важливе місце канабіс обійняв у житті суспільства", - так аналітик Стівен Мерфі пояснює рішення влади деяких штатів у США прирівняти марихуану до продукту першої необхідності.

Мерфі очолює консалтингову фірму Prohibition Partners, яка уособлює нинішній хайп довкола конопель. В офісах цієї компанії у Лондоні, Барселоні та Дубліні працюють близько 40 співробітників. Вони аналізують світовий ринок канабісу, проводять дослідження для бізнесу, наукових установ і політичних організацій. Сама Prohibition Partners вказує на свою незалежність.

Стівен Мерфі засновник консалтингової фірми Prohibition Partners

Криза, викликана коронавірусом, змусила інвесторів загалом діяти набагато обережніше. За словами Мерфі, це спостерігається також у бізнесі з виробництва та продажу марихуани. "Ця галузь є все ще молодою, вона потребує багато грошей: на лобізм, обладнання, розвиток технологій і оплату праці. Ми бачимо, що для частини компаній стало важче залучати фінансування", - розповідає аналітик.

Рекорди з продажу марихуани під час пандемії

Одна з причин проблеми з грошима полягає в тому, що виробники канабісу мають не завжди найкращу славу. Яким би не був їхній імідж, але багато фірм вже збанкрутували, через що їхні інвестори втратили кошти. Передусім у Канаді, де курити коноплі дуже полюбляють, легалізація у 2018 році стала суцільним розчаруванням для бізнесу: очікуваного вибуху прибутку так і не сталося. Це є однією з причин того, що курси акцій майже всіх підприємств цієї галузі торгуються дешево.

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"Інвестори стали знову реалістично дивитися на потенціал марихуани", - зазначає Мерфі. Багато компаній заморозили плани розширення та скоротили працівників. Наприклад, компанія з найбільшою капіталізацією в цій галузі Canopy Growth дещо скоротила свою комерційну діяльність у Латинській Америці та Африці.

Водночас з початку пандемії галузь звітує й про хороші новин. У США після оголошення про локдаун у березні були дні, коли продажі марихуани були майже удвічі вищими, ніж за аналогічні періоди у попередні місяці. У Канаді також стали більше купувати канабісу, поки бари та ресторани залишаються закритими.

У черзі за канабісом у Каліфорнії

Канада залишається єдиною з країн Великої сімки, де марихуана легалізована на всій її території. Нова Зеландія хоче провести 19 вересня референдум щодо легалайзу. Стівен Мерфі вважає, що США можуть вдатися до такого самого кроку у зв'язку з цьогорічними президентськими виборами. Нині канабіс дозволений у 33 штатах або цілковито, або в медичних цілях. Однак федеральний закон досі забороняє коноплі. "Ніхто не хоче дарувати своєму конкуренту підтримку виборців, для яких ця тема важлива. Це стосується і (чинного президента США Дональда. - Ред.) Трампа", - переконаний Мерфі.

Німецький ринок канабісу теж росте

У Німеччині споживання марихуани в рекреаційних цілях заборонене. Щоправда, вже понад три роки дозволено прописувати канабіс людям з певними хворобами. У деяких випадках це навіть покриває медичне страхування. За даними Федерального інституту лікарських засобів і виробів медичного призначення у Бонні, обсяги споживання конопель до кінця 2019 року постійно зростали.

Загалом торік обіг завдяки медичному канабісу в Німеччині склав 120 мільйонів євро. Цей ринок стає дедалі конкурентнішим: зараз уже понад 50 підприємств мають дозвіл на імпорт конопель, повідомляє видання Marijuana Business Daily.

Поки що неможливо сказати, чи впливає пандемія на продажі в Німеччині. Керівник спілки підприємств галузі канабісу Юрґен Ноймаєр (Jürgen Neumeyer) виходить з того, що "зростання кількості пацієнтів вже давно не спостерігається".

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Вплив може мати нестача засобів індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

У Німеччині марихуану перевіряють у аптеках. Фасують її за порціями також там. Оскільки багато пацієнтів, яким виписують канабіс, належать до групи ризику, то аптекарі повинні це робити у захисному одязі. Через це деякі пацієнти не змогли отримати виписаний їм засіб, говорить Ноймаєр в інтерв'ю DW. Крім того, багато людей відмовлялися від відвідання лікаря, що може також вплинути на кількість виписаних рецептів.

Коли варто очікувати першого німецького врожаю?

Досі значна частина марихуани постачається до Німеччини з Нідерландів і Канади. Пандемія коронавірусу вплинула і на сферу логістики, зауважує Стівен Мерфі з Prohibition Partners. Аптеки та пацієнти скаржилися на затримки у постачаннях ще до початку кризи. Проблему має вирішити контрольоване вирощування у самій Німеччині.

Одночасно з легалізацією медичної марихуани держава оголосила конкурс. Він багато разів стикався із затримками, і його навіть довелося починати заново. Нарешті, у квітні 2019 року обрали три підприємства для вирощування. Вони зобов'язані до кінця 2020 року поставити перший врожай. На запит DW у Федеральному інституті лікарських засобів і виробів медичного призначення відповіли, що епідемія коронавірусу не скасувала це зобов'язання. Юрґен Ноймаєр, натомість, більш скептичний. Він і досі вважає ціль першої партії цього року "дуже амбітною".