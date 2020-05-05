Пандемія COVID-19 та зростання попиту на марихуану в світі

Пандемія коронавірусу створила проблеми практично для всіх галузей економіки. Легальне вирощування і продаж канабісу - не виняток. Але карантин призвів також і до зростання попиту на марихуану.
Марихуана настільки ж важливий продукт, як хліб і молоко? Звучить як невдалий жарт. Утім, під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 навіть влада у деяких країнах приділяє увагу канабісу. Щонайменше у кількох штатах США магазинам, які продають марихуану, дозволили працювати попри локдаун, - так само як супермаркетам і продуктовим магазинам.
"Це демонструє, наскільки важливе місце канабіс обійняв у житті суспільства", - так аналітик Стівен Мерфі пояснює рішення влади деяких штатів у США прирівняти марихуану до продукту першої необхідності.
Мерфі очолює консалтингову фірму Prohibition Partners, яка уособлює нинішній хайп довкола конопель. В офісах цієї компанії у Лондоні, Барселоні та Дубліні працюють близько 40 співробітників. Вони аналізують світовий ринок канабісу, проводять дослідження для бізнесу, наукових установ і політичних організацій. Сама Prohibition Partners вказує на свою незалежність.
Криза, викликана коронавірусом, змусила інвесторів загалом діяти набагато обережніше. За словами Мерфі, це спостерігається також у бізнесі з виробництва та продажу марихуани. "Ця галузь є все ще молодою, вона потребує багато грошей: на лобізм, обладнання, розвиток технологій і оплату праці. Ми бачимо, що для частини компаній стало важче залучати фінансування", - розповідає аналітик.
Рекорди з продажу марихуани під час пандемії
Одна з причин проблеми з грошима полягає в тому, що виробники канабісу мають не завжди найкращу славу. Яким би не був їхній імідж, але багато фірм вже збанкрутували, через що їхні інвестори втратили кошти. Передусім у Канаді, де курити коноплі дуже полюбляють, легалізація у 2018 році стала суцільним розчаруванням для бізнесу: очікуваного вибуху прибутку так і не сталося. Це є однією з причин того, що курси акцій майже всіх підприємств цієї галузі торгуються дешево.
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"Інвестори стали знову реалістично дивитися на потенціал марихуани", - зазначає Мерфі. Багато компаній заморозили плани розширення та скоротили працівників. Наприклад, компанія з найбільшою капіталізацією в цій галузі Canopy Growth дещо скоротила свою комерційну діяльність у Латинській Америці та Африці.
Водночас з початку пандемії галузь звітує й про хороші новин. У США після оголошення про локдаун у березні були дні, коли продажі марихуани були майже удвічі вищими, ніж за аналогічні періоди у попередні місяці. У Канаді також стали більше купувати канабісу, поки бари та ресторани залишаються закритими.
Канада залишається єдиною з країн Великої сімки, де марихуана легалізована на всій її території. Нова Зеландія хоче провести 19 вересня референдум щодо легалайзу. Стівен Мерфі вважає, що США можуть вдатися до такого самого кроку у зв'язку з цьогорічними президентськими виборами. Нині канабіс дозволений у 33 штатах або цілковито, або в медичних цілях. Однак федеральний закон досі забороняє коноплі. "Ніхто не хоче дарувати своєму конкуренту підтримку виборців, для яких ця тема важлива. Це стосується і (чинного президента США Дональда. - Ред.) Трампа", - переконаний Мерфі.
Німецький ринок канабісу теж росте
У Німеччині споживання марихуани в рекреаційних цілях заборонене. Щоправда, вже понад три роки дозволено прописувати канабіс людям з певними хворобами. У деяких випадках це навіть покриває медичне страхування. За даними Федерального інституту лікарських засобів і виробів медичного призначення у Бонні, обсяги споживання конопель до кінця 2019 року постійно зростали.
Загалом торік обіг завдяки медичному канабісу в Німеччині склав 120 мільйонів євро. Цей ринок стає дедалі конкурентнішим: зараз уже понад 50 підприємств мають дозвіл на імпорт конопель, повідомляє видання Marijuana Business Daily.
Поки що неможливо сказати, чи впливає пандемія на продажі в Німеччині. Керівник спілки підприємств галузі канабісу Юрґен Ноймаєр (Jürgen Neumeyer) виходить з того, що "зростання кількості пацієнтів вже давно не спостерігається".
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Вплив може мати нестача засобів індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.
У Німеччині марихуану перевіряють у аптеках. Фасують її за порціями також там. Оскільки багато пацієнтів, яким виписують канабіс, належать до групи ризику, то аптекарі повинні це робити у захисному одязі. Через це деякі пацієнти не змогли отримати виписаний їм засіб, говорить Ноймаєр в інтерв'ю DW. Крім того, багато людей відмовлялися від відвідання лікаря, що може також вплинути на кількість виписаних рецептів.
Коли варто очікувати першого німецького врожаю?
Досі значна частина марихуани постачається до Німеччини з Нідерландів і Канади. Пандемія коронавірусу вплинула і на сферу логістики, зауважує Стівен Мерфі з Prohibition Partners. Аптеки та пацієнти скаржилися на затримки у постачаннях ще до початку кризи. Проблему має вирішити контрольоване вирощування у самій Німеччині.
Одночасно з легалізацією медичної марихуани держава оголосила конкурс. Він багато разів стикався із затримками, і його навіть довелося починати заново. Нарешті, у квітні 2019 року обрали три підприємства для вирощування. Вони зобов'язані до кінця 2020 року поставити перший врожай. На запит DW у Федеральному інституті лікарських засобів і виробів медичного призначення відповіли, що епідемія коронавірусу не скасувала це зобов'язання. Юрґен Ноймаєр, натомість, більш скептичний. Він і досі вважає ціль першої партії цього року "дуже амбітною".