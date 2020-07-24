 Пандемія COVID-19: Британія відправляє на карантин подорожніх з Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: Британія відправляє на карантин подорожніх з Іспанії

У ніч на 26 липня Великобританія запроваджує карантин для всіх, хто повертається з Іспанії, де зафіксовано збільшення числа інфікованих коронавірусом. Лондон рекомендує громадянам утриматися від поїздок до цієї країни.

Пляж у Барселоні

Пляж у Барселоні

Великобританія несподівано запровадила двотижневий карантин для всіх мандрівників, які прибувають з Іспанії. Він починає діяти з неділі, 26 липня. Отже, уникнути його, раніше повернувшись додому, туристи вже не зможуть.

Міністерство закордонних справ Великобританії у суботу, 25 липня, також оголосило, що рекомендує утриматись від подорожей на материкову Іспанію. Ця порада не стосується Канарських та Балеарських островів, проте всі, хто повертається звідти, також мають відправитися на карантин.

Іспанія у відповідь на такий крок Великобританії заявила, що є безпечною країною з локалізованими, ізольованими та контрольованими спалахами коронавірусу. Речниця іспанського МЗС заявила, що країна "поважає рішення Сполученого Королівства і підтримуває зв'язок з його владою". Минулого року британські туристи склали понад 20 відсотків всіх іноземних відвідувачів в Іспанії.

Нагадаємо, що Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу європейських країн. Загалом там інфікувалося понад 290 тисяч людей і 28 тисяч померло. В останні тижні у країні зафіксовані нові спалахи інфікування, один із яких - в Каталонії.

У Барселоні місцева влада закликала жителів міста залишатись вдома. В наступні два тижні в регіоні будуть закриті всі дискотеки, а бари, ресторани та казино працюватимуть з обмеженнями.

Раніше цього тижня Норвегія також заявила, що знову запроваджує 10-денний карантин для людей, які прибувають з Іспанії. Влада Франції, у свою чергу, рекомендує своїм громадянам не їздити до Каталонії

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