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Панама

На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо

На виборах президента Панами переміг лівоцентрист Кортісо 06.05.2019

Президентом Панами став лівоцентрист Лаурентіно "Ніто" Кортісо, якого підтримала третина панамський виборців.
Панама позбавить рятувальне судно Aquarius свого прапора

Панама позбавить рятувальне судно Aquarius свого прапора 23.09.2018

Через неодноразове порушення кораблем Aquarius міжнародних юридичних механізмів щодо мігрантів у Середземному морі, Панама розпочала процедуру скасування реєстрації цього судна.
Пожежу на нафтовому танкері поблизу Китаю так і не загасили

Пожежу на нафтовому танкері поблизу Китаю так і не загасили 08.01.2018

Наслідки зіткнення нафтового танкера з вантажним судном поблизу Китаю не вдалося подолати, існує загроза потужного вибуху.

Суд заарештував Каськіва та звільнив його під заставу

Суд заарештував Каськіва та звільнив його під заставу 01.11.2017

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення арештувати екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва та звільнити його під заставу на час проведення досудового розслідування.
Панама видала Україні Владислава Каськіва - генпрокурор Юрій Луценко

Панама видала Україні Владислава Каськіва - генпрокурор Юрій Луценко 01.11.2017

Колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів екстрадований з Панами в Україну, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Екс-посадовця доправили в головне слідче управління Генпрокуратури.
Панамська фортеця з пластикових пляшок (фоторепортаж)

Панамська фортеця з пластикових пляшок (фоторепортаж) 07.07.2017

Купи пластикових пляшок у лісах, біля водоймищ та річок. Знайома українцям картина? Утім, одного канадця пластикове сміття надихнуло, і він показав, як його можна використовувати.

Панамська фортеця з пластикових пляшок (фотогалерея)

Панамська фортеця з пластикових пляшок (фотогалерея) 07.07.2017

Купи пластикових пляшок у лісах, біля водоймищ та річок. Знайома українцям картина? Утім, одного канадця пластикове сміття надихнуло, і він показав, як його можна використовувати.

Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем і встановила їх з Китаєм

Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем і встановила їх з Китаєм 13.06.2017

Після розірвання Панамою дипломатичних відносин з Тайванем у світі залишилося лише 20 держав, які формально визнають незалежність острівної країни.
У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca

У Панамі затримали засновників юридичної фірми Mossack Fonseca 12.02.2017

Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.
Панама призупинила розслідування навколо скандальних панамських документів

Панама призупинила розслідування навколо скандальних "панамських документів" 25.01.2017

Влада Панами призупиняє подальші розслідування справи скандальних "панамських документів". Долю розслідування вирішить суд.
ГПУ: Каськів у Панамі вніс за себе 600 тисяч доларів застави

ГПУ: Каськів у Панамі вніс за себе 600 тисяч доларів застави 03.10.2016

Колишній український посадовець повинен двічі на тиждень відмічатися у поліцейському відділку, поки триває екстрадиційна перевірка.
ГПУ: Каськів попросив про політичний притулок у Панамі

ГПУ: Каськів попросив про політичний притулок у Панамі 10.09.2016

За словами заступника генпрокурора України, затриманий у Панамі Владислав Каськів попросив у цієї країни про політичний притулок. Суд призначив екс-чиновнику 600 тисяч доларів застави в якості запобіжного заходу.
Генпрокурор Луценко знову заявив про затримання Каськіва

Генпрокурор Луценко знову заявив про затримання Каськіва 08.09.2016

Очільник ГПУ знову заявив про затримання екс-глави Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва в Панамі. За словами Юрія Луценка, у найближчі 48 годин має відбутись засідання суду про його екстрадицію.
ГПУ: Каськів перебуває у міжнародному розшуку з 1 серпня

ГПУ: Каськів перебуває у міжнародному розшуку з 1 серпня 25.08.2016

Українська генпрокуратура заявляє про перебування українського екс-посадовця Владислава Каськіва, якому інкримінують низку злочинів, пов'язаних із службовою діяльністю, в міжнародному розшуку з 1 серпня.
Генпрокуратура готує запит про екстрадицію Каськіва з Панами

Генпрокуратура готує запит про екстрадицію Каськіва з Панами 18.08.2016

Генпрокурор Луценко повідомив про затримання колишнього голови Державного агентства з інвестицій Владислава Каськіва на території Панами. Його розшукують за зловживання службовим становищем та інші злочини.
Шлюзи Панамського каналу

Нарешті відкрили: новий Панамський канал 27.06.2016

Розширений Панамський канал відкрили знову після дев'яти років будівельних робіт. Відтепер головною водною артерією Америки зможуть проходити контейнеровози, які здатні перевозити до 14 тисяч контейнерів.
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