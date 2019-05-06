Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Президентом Панами став лівоцентрист Лаурентіно "Ніто" Кортісо, якого підтримала третина панамський виборців.
Через неодноразове порушення кораблем Aquarius міжнародних юридичних механізмів щодо мігрантів у Середземному морі, Панама розпочала процедуру скасування реєстрації цього судна.
Наслідки зіткнення нафтового танкера з вантажним судном поблизу Китаю не вдалося подолати, існує загроза потужного вибуху.
Печерський райсуд Києва ухвалив рішення арештувати екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва та звільнити його під заставу на час проведення досудового розслідування.
Колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів екстрадований з Панами в Україну, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Екс-посадовця доправили в головне слідче управління Генпрокуратури.
Купи пластикових пляшок у лісах, біля водоймищ та річок. Знайома українцям картина? Утім, одного канадця пластикове сміття надихнуло, і він показав, як його можна використовувати.
Після розірвання Панамою дипломатичних відносин з Тайванем у світі залишилося лише 20 держав, які формально визнають незалежність острівної країни.
Юрґена Моссака та Рамона Фонсеку звинувачують у причетності до відмивання грошей у зв'язку з корупційним скандалом у Бразилії.
Влада Панами призупиняє подальші розслідування справи скандальних "панамських документів". Долю розслідування вирішить суд.
Колишній український посадовець повинен двічі на тиждень відмічатися у поліцейському відділку, поки триває екстрадиційна перевірка.
За словами заступника генпрокурора України, затриманий у Панамі Владислав Каськів попросив у цієї країни про політичний притулок. Суд призначив екс-чиновнику 600 тисяч доларів застави в якості запобіжного заходу.
Очільник ГПУ знову заявив про затримання екс-глави Держагентства з інвестицій Владислава Каськіва в Панамі. За словами Юрія Луценка, у найближчі 48 годин має відбутись засідання суду про його екстрадицію.
Українська генпрокуратура заявляє про перебування українського екс-посадовця Владислава Каськіва, якому інкримінують низку злочинів, пов'язаних із службовою діяльністю, в міжнародному розшуку з 1 серпня.
Генпрокурор Луценко повідомив про затримання колишнього голови Державного агентства з інвестицій Владислава Каськіва на території Панами. Його розшукують за зловживання службовим становищем та інші злочини.
Розширений Панамський канал відкрили знову після дев'яти років будівельних робіт. Відтепер головною водною артерією Америки зможуть проходити контейнеровози, які здатні перевозити до 14 тисяч контейнерів.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact