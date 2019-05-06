Панамська фортеця з пластикових пляшок (фоторепортаж)

Купи пластикових пляшок у лісах, біля водоймищ та річок. Знайома українцям картина? Утім, одного канадця пластикове сміття надихнуло, і він показав, як його можна використовувати.