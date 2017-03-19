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Пальміра

Ізраїль погрожує без вагань знищити системи ППО Сирії

Ізраїль погрожує "без вагань" знищити системи ППО Сирії 19.03.2017

Якщо сирійські системи протиповітряної оборони знову відкриють вогонь по літаках Ізраїлю, вони будуть знищені, заявив міністр оборони країни Авігдор Ліберман.

Учасники Астани-3 обговорили розмінування в районі Пальміри

Учасники "Астани-3" обговорили розмінування в районі Пальміри 15.03.2017

Учасники переговорів по Сирії обговорили розмінування в районі Пальміри. Туреччину звинувачують у спробах зупинити процес.

У Москві заявили про взяття Пальміри сирійською армією

У Москві заявили про взяття Пальміри сирійською армією 02.03.2017

Операція з взяття міста тривала кілька днів. Сирійську армію активно підтримувала російська авіація.
Сирійські війська увійшли до Пальміри

Сирійські війська увійшли до Пальміри 01.03.2017

Ісламісти покинули історичну цитадель, однак спостерігачі припускають, що в ній могли залишитися смертники. За словами військових, головні бої за звільнення міста - ще попереду.
Сирійська армія здобула нову перемогу над ісламістами під Ель-Бабом

Сирійська армія здобула нову перемогу над ісламістами під Ель-Бабом 26.02.2017

Сирійська армія продовжує операцію проти "Ісламської держави". Урядові сили взяли місто Тадеф під Ель-Бабом та просунулися під Пальмірою.

Джихадисти зруйнували найвідоміші пам'ятки Пальміри (20.01.2017) 20.01.2017

Бойовики "Ісламської держави" підірвали фасад стародавнього амфітеатру та тетрапілон, які вважалися візитівками Пальміри. ЮНЕСКО назвала дії бойовиків воєнним злочином.
Бойовики ІД знищили всесвітньовідомий античний тетрапілон у Пальмірі

Бойовики ІД знищили всесвітньовідомий античний тетрапілон у Пальмірі 20.01.2017

Знищений ісламістами тетрапілон вважався однією з візитних карток архітектурного ансамблю Пальміри.

Бої на сході Сирії: десятки загиблих

Бої на сході Сирії: десятки загиблих 14.01.2017

Ісламісти ведуть наступ на позиції урядових військ у місті Дейр-ез-Зор. Тим часом армійські підрозділи розпочали наступ на позиції ІД під Пальмірою.
Підсумки-2016 для Путіна: рік перемог із присмаком

Підсумки-2016 для Путіна: рік перемог із присмаком 27.12.2016

З погляду президента РФ, 2016-й був особливо вдалим роком у зовнішній політиці. Але багатополярний світ, якого прагне Володимир Путін, приховує ризики, вважають опитані DW експерти.
Коментар: Алеппо й Пальміра шкодять Росії

Коментар: Алеппо й Пальміра шкодять Росії 14.12.2016

Втрата Пальміри та завоювання Алеппо - дві сторони вбивчої війни в Сирії, у якій Росія веде власну гру. Однак ця гра - дуже ризикована, зауважує Юрій Решето.

Коментар: Вічна Пальміра Володимира Путіна і Дональда Трампа

Коментар: Вічна Пальміра Володимира Путіна і Дональда Трампа 13.12.2016

Розпад Близького Сходу не зможе зупинити навіть союз Москви і Вашингтона, вважає Костянтин Еггерт.
Спостерігачі: Ісламська держава знову захопила Пальміру

Спостерігачі: "Ісламська держава" знову захопила Пальміру 11.12.2016

За інформацією спостерігачів Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини, бойовики ІД знову зайняли Пальміру. Сирійська армія вийшла із давнього міста.
Спостерігачі: Авіаудари Росії змусили бойовиків ІД залишити Пальміру

Спостерігачі: Авіаудари Росії змусили бойовиків ІД залишити Пальміру 11.12.2016

За словами керівника Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абделя Рахмана, велика кількість бойовиків ІД у Пальмірі загинула внаслідок авіаударів російських ВПС.
Спостерігачі: Джихадисти ІД увійшли в Пальміру

Спостерігачі: Джихадисти ІД увійшли в Пальміру 10.12.2016

Бойовики "Ісламської держави" з боями просуваються у Пальмірі, захоплюючи місто, повідомляють спостерігачі. Атака ісламістів на старовинне місто розпочалась два дні тому.

Ісламська держава захопила територію біля Пальміри та продовжує наступ на місто

"Ісламська держава" захопила територію біля Пальміри та продовжує наступ на місто 09.12.2016

У запеклих боях між армією Сирії та ісламістами загинули десятки сирійських солдатів. Бойовикам ІД вдалося захопили нафтогазові родовища поряд з містом.

Знищено терористами: світова культурна спадщина (фотогалерея)

Знищено терористами: світова культурна спадщина (фотогалерея) 05.10.2016

Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях.
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