Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.
Якщо сирійські системи протиповітряної оборони знову відкриють вогонь по літаках Ізраїлю, вони будуть знищені, заявив міністр оборони країни Авігдор Ліберман.
Учасники переговорів по Сирії обговорили розмінування в районі Пальміри. Туреччину звинувачують у спробах зупинити процес.
Операція з взяття міста тривала кілька днів. Сирійську армію активно підтримувала російська авіація.
Ісламісти покинули історичну цитадель, однак спостерігачі припускають, що в ній могли залишитися смертники. За словами військових, головні бої за звільнення міста - ще попереду.
Сирійська армія продовжує операцію проти "Ісламської держави". Урядові сили взяли місто Тадеф під Ель-Бабом та просунулися під Пальмірою.
Бойовики "Ісламської держави" підірвали фасад стародавнього амфітеатру та тетрапілон, які вважалися візитівками Пальміри. ЮНЕСКО назвала дії бойовиків воєнним злочином.
Знищений ісламістами тетрапілон вважався однією з візитних карток архітектурного ансамблю Пальміри.
Ісламісти ведуть наступ на позиції урядових військ у місті Дейр-ез-Зор. Тим часом армійські підрозділи розпочали наступ на позиції ІД під Пальмірою.
З погляду президента РФ, 2016-й був особливо вдалим роком у зовнішній політиці. Але багатополярний світ, якого прагне Володимир Путін, приховує ризики, вважають опитані DW експерти.
Втрата Пальміри та завоювання Алеппо - дві сторони вбивчої війни в Сирії, у якій Росія веде власну гру. Однак ця гра - дуже ризикована, зауважує Юрій Решето.
Розпад Близького Сходу не зможе зупинити навіть союз Москви і Вашингтона, вважає Костянтин Еггерт.
За інформацією спостерігачів Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини, бойовики ІД знову зайняли Пальміру. Сирійська армія вийшла із давнього міста.
За словами керівника Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини Рамі Абделя Рахмана, велика кількість бойовиків ІД у Пальмірі загинула внаслідок авіаударів російських ВПС.
Бойовики "Ісламської держави" з боями просуваються у Пальмірі, захоплюючи місто, повідомляють спостерігачі. Атака ісламістів на старовинне місто розпочалась два дні тому.
У запеклих боях між армією Сирії та ісламістами загинули десятки сирійських солдатів. Бойовикам ІД вдалося захопили нафтогазові родовища поряд з містом.
Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях.
© 2022 Deutsche Welle |
Захист даних |
Дані про доступ для користувачів з обмеженими можливостями |
Legal notice |
Contact