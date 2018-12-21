Палата представників США підтримала закінчення "шатдауну"

Палата представників Конгресу США 116-го скликання в четвер, 3 січня, схвалила законопроекти щодо фінансування низки американських державних органів федерального рівня, чия робота була частково призупинена (так званий "шатдаун"). Зокрема, конгресмени затвердили фінансування діяльності міністерства внутрішньої безпеки до 8 лютого 2019 року. За цей час Конгрес має намір знайти компроміс у питанні захисту кордону Сполучених Штатів від нелегальної міграції.

Крім того, члени нижньої палати Конгресу схвалили виділення коштів для Держдепартаменту, міністерств внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, праці, фінансів, а також низки інших відомств до 30 вересня 2019 року. Тепер законопроекти мають отримати схвалення Сенату, більше половини місць у якому займають республіканці.



Республіканці у Палаті представників проголосували проти законопроекту про кінець "шатдауну".

Тим часом у Білому домі вже прогнозують негативний вплив бюджетної кризи на економіку США. Так, внаслідок часткового призупинення роботи федеральних установ обсяг виробництва у Сполучених Штатах кожні два тижні буде скорочуватися на 0,1 відсотка. Таке зниження можливе, якщо криза не вирішиться найближчими тижнями, заявив голова Ради економічних консультантів Білого дому Кевін Хассет.

"Бюджетники" у відпустках

Нагадаємо, що 21 грудня Конгрес США не зміг досягнути згоди щодо окремих пунктів державного бюджету та відвернути так званий "шатдаун" (government shutdown). Тож з 22 грудня через технічну відсутність фінансування американських урядових установ велика кількість держустанов закрита, а їхні співробітники відправлені у відпустку за власний рахунок.

Головним каменем спотикання між представниками Республіканської та Демократичної партій США стало фінансування робіт зі зведення муру на кордоні з Мексикою. Демократи категорично відмовляються підтримати запропонований президентом Дональдом Трампом проект, реалізація якого коштуватиме п'ять мільярдів доларів США. Натомість демократи готові виділити на ці цілі 1,3 мільярда доларів.

Цей "шатдаун" став уже третім у 2018 році. Нинішній "шатдаун" зачепив понад 800 тисяч чиновників федерального рівня. Близько 380 тисяч з них вимушені перебувати у відпустці за власний кошт. Ще 429 тисяч службовців, від роботи яких держава не може відмовитися, мусять виконувати свої обов'язки далі, але не отримуватимуть за це винагороду. Йдеться про силовиків, персонал в установах виконання покарань, більшість співробітників NASA, працівників міністерства торгівлі та департаментів внутрішньої безпеки, юстиції, сільського господарства. Національні парки залишаються відкритими, але більшість їхніх співробітників відправлені у відпустки.