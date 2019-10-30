Палата представників США визнала геноцид вірмен

Палата представників Конгресу США у вівторок, 29 жовтня, переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. За це рішення проголосували 405 з 435 конгресменів, причому як демократи, так і республіканці. Проти висловилися лише 11 членів Палати представників.

Очікують, що ухвалення резолюції призведе до подальшого охолодження американсько-турецьких відносин, оскільки Туреччина протестує проти використання терміну геноцид на позначення масових депортацій та вбивства вірмен в Османській імперії.

Міністерство закордонних справ Туреччини вже поширило заяву, в якій назвало резолюцію Палати представників "виданою для внутрішнього використання" та такою, що "не має історичного або правового підґрунтя". А турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу назвав документ "помстою" за вторгнення Туреччини до північної Сирії.

Туреччина визнає загибель до 500 тисяч вірмен, але наполягає, що це були жертви заворушень під час Першої світової війни, заперечує використання терміну геноцид на позначення цих подій. Утім, кілька парламентів, зокрема німецький, французький, італійський та нідерландський, офіційно визнали геноцид вірмен.