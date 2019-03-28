Палата громад британського парламенту втретє відхилила угоду про Brexit

Палата громад британського парламенту в п'ятницю, 29 березня, провела чергові дебати щодо угоди про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу (Brexit). В результаті обговорення депутати вже втретє відхилили підготовлену урядом угоду: проти проголосували 344 депутати, за - 286.

Цього разу депутати голосували лише за юридично зобов'язальну угоду про Brexit. Узгоджена раніше з Брюсселем політична декларація, в якій сторони змальовували майбутні відносини між ЄС та Великобританією, на голосування не виносилася, щоб документ "істотно" відрізнявся від попередньої версії.

Нагадаємо, 27 березня прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що подасть у відставку, якщо парламентарі схвалять підготовлену її урядом угоду. Таким чином вона намагається переконати своїх противників у Консервативній партії підтримати угоду з ЄС. Того ж дня Палата громад парламенту Великобританії проголосувала проти всіх восьми альтернативних варіантів виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС, запропонованих різними партіями і політичними групами.

Раніше ЄС погодився перенести дату виходу Великобританії зі складу Євросоюзу до 22 травня за умови, якщо протягом тижня Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit. Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До цієї дати Великобританія повинна буде надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій.

Раніше Brexit був запланований на 29 березня 2019 року.