Пакистан заявив, що збив два військових літаки Індії

Два літаки індійських військово-повітряних сил (ВПС) було збито пакистанськими військовими. Про це в середу, 27 лютого, повідомили в прес-службі міністерства оборони Пакистану. За даними пакистанських військових, обидва літаки сусідньої країни перебували в повітряному просторі Пакистану над штатом Кашмір, навколо якого точиться територіальна суперечка.

Згідно зі словами речника пакистанських збройних сил Асіфа Гафора, одного з індійських пілотів, який катапультувався, затримали пакистанські військові. Про це речник міноборони Пакистану написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Натомість влада Індії звинуватила Пакистан у порушенні її повітряного простору. За даними Нью-Делі, саме пакистанські літаки перелетіли через лінію розмежування й опинилися в повітряному просторі Індії. Влада Індії також запевняє, що індійські військово-повітряні сили відтіснили непроханих гостей у пакистанський повітряний простір. На шляху додому пакистанські літаки скинули бомби на індійську територію, повідомляє агенція новин AFP, що посилається на дані індійських ЗМІ. В нью-Делі також підтвердили, що один з її військових літаків впав на індійській території.

Нагадаємо, напередодні військові Індії заявили, що здійснили повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання "Джаіш-е-Мохаммад" в районі Кашміру. В уряді Індії повідомили про знищення щонайменше 300 бойовиків внаслідок авіаудару. Повітряний удар було завдано через майже два тижні після терористичної атаки ісламістів у індійському штаті Джамму та Кашмір. Тоді нападники підірвали автомобіль з близько 350-ма кілограмами вибухівки біля колони автобусів, яка перевозила бійців індійських Сил поліції центрального резерву (CRPF). Бойовики "Джаіш-е-Мохаммад" взяли тоді на себе відповідальність за теракт.

Натомість міністр закордонних справ Пакистану Махмуд Куреши заявив, що Пакистан має право на дії у відповідь після здійснення Індією удару по території республіки. Куреши назвав удар з боку Індії актом агресії щодо Пакистану.

Уряд Індії звинувачує сусідній Пакистан в тому, що той дозволяє ісламістам здійснювати терористичні напади зі своєї території.