 Падіння у море літака в Індонезії: жодних ознак життя на місці катастрофи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

Падіння у море літака в Індонезії: жодних ознак життя на місці катастрофи

Літак Boeing 737, що впав у Яванське море, лежить на глибині близько 35 метрів. На місці падіння - жодних ознак того, що хтось з 189 осіб, які перебували на борту, вижив.

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air

Літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air

На місці катастрофи літака Boeing 737, який впав у Яванське море неподалік від столиці Індонезії Джакарти, не виявлено ознак того, що хтось із пасажирів або членів екіпажу міг вижити. Про це заявив керівник служби з надзвичайних ситуацій Індонезії Мухаммад Сяугі.

"Ми дослідили поверхню моря та не виявили осіб, що вижили", - повідомив Сяугі, слова якого наводить агенція dpa. За його словами, на місці падіння літака були виявлені останки осіб, що перебували на його борту. Водолази намагаються дістатися корпусу літака, який лежить на глибині близько 35 метрів.

DW.COM

Рятувальники знайшли єдиного пасажира, котрий вижив після катастрофи літака в гірському районі Індонезії. Ним виявився 12-річний хлопець. (12.08.2018)

Усі 54 людини, які були на борту індонезійського літака ATR 42, загинули, заявили в місцевому міністерстві транспорту. Рятувальники також знайшли "чорну скриньку" повітряного судна. (18.08.2015)

На борту літака, що належить індонезійській авіакомпанії Lion Air та виконував рейс JT610 зі столиці Індонезії Джакарти до міста Панкалпінанг, перебувало 189 осіб - 178 дорослих пасажирів, двоє неповнолітніх дітей та одне немовля, двоє пілотів та шестеро членів екіпажу. Зв'язок з повітряним судном був втрачений через 13 хвилин після зльоту, і перш ніж зникнути з радарів, пілоти літака просили диспетчерів повернутися до бази.

У авіакомпанії повідомили, що літак Boeing 737, який зазнав катастрофи, був новим, але мав технічні проблеми під час попереднього польоту. Утім, як запевнили у компанії, ці технічні проблеми були вирішені. "Цей літак раніше летів з Денпасара до Ценкарагена. Був звіт про технічні питання, які були вирішені згідно з процедурою", - повідомив виконавчий директор Lion Air Едвард Сіраіт.

На борту літака було щонайменше 23 працівники міністерства фінансів Індонезії. Нині відомо, що один з пілотів був громадянином Індії. У консульській службі міністерства закордонних справ України повідомили, що на борту літака рейсу JT610 українців не було.

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