 Падіння СУ-27: загинули двоє пілотів, прокуратура почала розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Падіння СУ-27: загинули двоє пілотів, прокуратура почала розслідування

Внаслідок авіакатастрофи на Вінниччині загинули двоє військових пілотів. ЗМІ повідомляють, що серед загиблих - американець. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування.

СУ-27 Збройних сил України (архівне фото)

СУ-27 Збройних сил України (архівне фото)

У районі села Уланів, що у Вінницькій області, у вівторок, 16 жовтня, під час виконання навчально-бойового польоту впав літак Су-27 Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України. "Із жалем повідомляємо, що за інформацією пошуково-рятувальної групи, було виявлено тіла двох пілотів. Обставини інциденту з'ясовуються", - йдеться в оприлюдненому у вівторок ввечері на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook повідомленні.

Раніше у повідомленні прес-служби було вказано, що один із загиблих - військовослужбовець повітряних сил ЗСУ, другий - військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, однак згодом цю інформацію прибрали.

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Джерело інформагентства "Українські новини" у військових колах також підтвердило, що серед загиблих є американський військовий.

Прокуратура веде розслідування

Військова прокуратура Центрального регіону України заявила, що розпочала розслідування падіння винищувача Су-27 у Вінницькій області, який виконував навчально-бойовий політ у рамках військових навчань "Чисте небо-2018" ("Clear Sky-2018"). Військовий винищувач мав бортовий номер 70, серійний - 96310424040. "За попередніми даними, літак ВПС України піднявся у повітря з аеродрому в Старокостянтинові і для виконання навчально-бойового вильоту в рамках військових навчань "Чисте небо-2018", - повідомляє ввечері у вівторок, 16 жовтня, прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Міжнародні навчання "Чисте небо-2018" відбуваються в Україні з 8 до 19 жовтня в повітрі над Вінницькою та Хмельницькою областями.

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