 Павло Клімкін іде у ″політичну відпустку″, а Зеленський ініціює щодо нього дисциплінарне провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Павло Клімкін іде у "політичну відпустку", а Зеленський ініціює щодо нього дисциплінарне провадження

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що іде у відпустку. Водночас президент Зеленський попросив прем'єра відкрити щодо нього дисциплінарне провадження.

Глава українського МЗС Павло Клімкін

Глава українського МЗС Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у понеділок, 1 липня, заявив, що йде у "політичну відпустку". "Незалежно від того, яке рішення і коли ухвалить Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а в політичну відпустку. Оскільки в пів сили працювати не можу і саме зараз настав час будувати справжню політичну команду", - заявив Клімкін у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

Комітет Верховної Ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання щодо звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на неї Вадима Пристайка. Про це повідомила голова комітету Ганна Гопко, передає агенція "Укрінформ".

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У МЗС були повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ щодо суду над українськими моряками, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. (27.06.2019)

Клімкін також наголосив, що Україна не потрапила у російську пастку в ситуації з вимогами Росії щодо звільнення захоплених українських моряків. "Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в'язнів, всіх заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, зганьбити наших моряків, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму, фундаментально послабити нашу позицію щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди", - сказав міністр.

Президент вирішив покарати Клімкіна 

Між тим на сторінці "Команди Зеленського" вдень 1 липня з'явилось повідомлення про те, що Клімкіна треба притягнути до дисциплінарної відповідальності. "Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", - цитує "Команда Зеленського" листа, якого президент України спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розкритикував МЗС України та його керівника через надсилання без його відома відповіді на ноту російських дипломатів щодо українських моряків, котрі були захоплені у Керченській протоці в листопаді 2018 року і нині перебувають під вартою в Росії. Клімкін, своєю чергою, заявив, що у його відомства були всі повноваження без узгодження з президентом направляти відповідь на ноту РФ.

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