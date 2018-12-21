Павло Клімкін обурений угодою між "Енергоатомом" та російським "ТВЕЛом"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін різко розкритикував укладення угоди між НАЕК "Енергоатом" та російською компанією "ТВЕЛ" щодо поставки ядерного палива українським АЕС.

"З самого ранку всі медіа смакують інформацію про таємне укладання українським НАЕК "Енергоатом" угоди на постачання атомного палива з російським ВАТ "ТВЕЛ" до 2025 року. Вважаю, що ті, хто причетний до ухвалення рішення, яке дає змогу Росії зберегти ключові позиції в стратегічній для України галузі атомної енергетики, "заборгували" як мінімум вичерпне пояснення українському суспільству та нашим іноземним партнерам", - написав Клімкін у п'ятницю, 21 грудня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook..

Урядовець також зазначив, що МЗС України завжди було і залишається прихильником реальної енергетичної незалежності від РФ, а також переорієнтації на співпрацю з постачальниками атомного палива з демократичних країн. Щодо самої угоди, Клімкін вважає, що "ухвалення таких рішень має бути питанням спільної компетенції Кабміну і РНБО".

Загроза санкціям проти РФ?

Крім того, глава МЗС України наголосив, що ухвалення таких рішень та ще й "таким непрозорим способом", "може звести нанівець усю здійснену роботу" щодо вимог Києва до міжнародної спільноти не відмовитися від політики санкції проти РФ.

Раніше цього дня прес-служба "Енергоатому" повідомила про укладення додаткової угоди з російською компанією "ТВЕЛ" до контракту на постачання свіжого ядерного палива. Умови додаткової угоди уточнюють обсяги постачання російського палива у бік зменшення від початкового контракту й обмежують термін постачання 2025 роком, наголосили в прес-службі "Енергоатому".

Крім того, в документі переглянуто методику ціноутворення на російське паливо з метою врахування поточних тенденцій на світовому ринку ядерних матеріалів і поліпшення цінових умов для "Енергоатому". Водночас у російській державній корпорації "Росатом" зазначили, що укладений 2010 року двосторонній контракт чинний на ввесь термін дії українських реакторів. Щороку сторони укладають додаткові угоди щодо обсягів поставок ядерного палива для українських АЕС, зазначається в повідомленні "Росатома", на яке посилається агенція новин "Інтерфакс-Україна".