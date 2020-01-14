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Павел Адамович - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павел Адамович".
Павел Адамович - мер Гданська та член "Громадянської платформи". 13 січня 2019 року під час благодійного концерту в Гданську на нього було вчинено замах. Павел Адамович помер 14 січня 2019 року внаслідок завданих йому ножових поранень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти ворожнечі й ненависті, зокрема в Європарламенті.