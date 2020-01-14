Павел Адамович - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павел Адамович".

Павел Адамович - мер Гданська та член "Громадянської платформи". 13 січня 2019 року під час благодійного концерту в Гданську на нього було вчинено замах. Павел Адамович помер 14 січня 2019 року внаслідок завданих йому ножових поранень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.