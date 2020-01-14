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Павел Адамович

Павел Адамович - польський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Павел Адамович".

Павел Адамович - мер Гданська та член "Громадянської платформи". 13 січня 2019 року під час благодійного концерту в Гданську на нього було вчинено замах. Павел Адамович помер 14 січня 2019 року внаслідок завданих йому ножових поранень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео)

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (відео) 14.01.2020

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти цього в Європарламенті.

Польща: що змінила смерть мера Гданська рік тому (14.01.2020) 14.01.2020

Мера Гданська вбили ножем просто на сцені під час благодійного заходу рік тому. Польські націоналістичні угруповання багато років цькували Павла Адамовича. Тепер його дружина бореться проти ворожнечі й ненависті, зокрема в Європарламенті.
Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - Європа у фокусі (відео)

Як данський острів повністю відмовився від газу та нафти - "Європа у фокусі" (відео) 13.01.2020

Також у випуску: Удова вбитого рік тому мера Гданська продовжує його справу. Ігристе вино посіяло розбрат серед виноробів Італії. "Король бездомних" поліпшує життя безхатченків в Афінах.

Історія одного позову, або У чому звинувачують суспільні ЗМІ в Польщі

Історія одного позову, або У чому звинувачують суспільні ЗМІ в Польщі 30.01.2019

Поляк звинуватив суспільного мовника TVP у маніпуляціях та порушенні його гідності. У Польщі, де суспільним ЗМІ закидають цькування опозиції, ця справа привертає особливу увагу.

У Польщі оголошено національну жалобу

У Польщі оголошено національну жалобу 19.01.2019

У Гданську поховали мера міста Павла Адамовича, який помер унаслідок замаху на нього

Польща після загибелі мера Гданська - жалоба і політична поляризація

Польща після загибелі мера Гданська - жалоба і політична поляризація 16.01.2019

Розділена країна в траурі та боротьбі сама з собою. Політична поляризація після смерті мера Гданська стає відчутною знову. Погляд з Варшави.
Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео)

Вбивство мера Гданська: наслідки для Польщі (відео) 15.01.2019

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Вбивство популярного політика поглибило розкол у польському суспільстві.

Вбивство мера Гданська: які наслідки це може мати для Польщі (15.01.2019) 15.01.2019

У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича. Він був в опозиції до влади і правлячої партії "Право і справедливість". Його вбивство поглибило розкол у польському суспільстві.
Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська

Десятки тисяч поляків вшанували пам'ять мера Гданська 15.01.2019

У Гданську десятки тисяч містян вийшли вшанувати пам'ять мера міста Павела Адамовича. Акція стала своєрідним маршем протесту проти ненависті.
Мер Гданська помер після нападу

Мер Гданська помер після нападу 14.01.2019

Лікарям не вдалося врятувати життя міського голови Гданська Павла Адамовича, на якого напередодні було скоєно напад на благодійному концерті. Він помер після п'ятигодинної операції.

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу 14.01.2019

Міський голова Гданська Павел Адамович переніс тривалу операцію, однак перебуває у критичному стані. Напередодні злочинець вдарив Адамовича ножем під час благодійного концерту.