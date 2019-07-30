 Очільник МВС Німеччини хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2019

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Новини

Очільник МВС Німеччини хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією

Після вбивства у Франкфурті восьмирічного хлопчика, в якому підозрюють чоловіка, який приїхав до ФРН зі Швейцарії, очільник німецького МВС хоче запровадити контроль на кордоні з сусідньою країною.

Німецька поліція на кордоні зі Швейцарією (фото з архіву)

Німецька поліція на кордоні зі Швейцарією (фото з архіву)

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) прагне запровадити контроль на кордоні ФРН зі Швейцарією. "Я зроблю все можливе, щоб встановити розумний контроль на кордоні", - сказав він в інтерв'ю журналу Der Spiegel, опублікованому у п'ятницю, 2 серпня. Концепцію щодо контролю на швейцарському кордоні очільник МВС хоче представити до вересня.

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40-річний чоловік зіштовхнув на колію перед потягом хлопчика та його матір, через що дитина загинула. Політики засудили злочин, але закликали утриматися від передчасних висновків. (29.07.2019)

Підозрюваний у вбивстві восьмирічного хлопчика на головному вокзалі Франкфурта-на Майні перебував у розшуку в Швейцарії. У цій країні громадянина Еритреї вважали прикладом успішної інтеграції. (30.07.2019)

Заява німецького міністра пролунала на тлі розслідування обставин смерті хлопчика на головному вокзалі у Франкфурті. Його разом з матір'ю зіштовхнув на колію під потяг громадянин Еритреї, який приїхав до ФРН зі Швейцарії. Чоловіку інкримінують вбиство та замах на вбивство.

Зеегофер також вказав на те, що його відомство зареєструвало 43 тисячі нелегальних перетинів кордону Німеччини в 2018 році. "Ми маємо протистояти цій ситуації через посилення перевірки особистих документів та тимчасового контролю безпосередньо на кордоні, зокрема, на швейцарському", - зазначив очільник німецького МЗС.

Крім того, німецький міністр також хоче посилити заходи безпеки на залізничних станціях. Зокрема, обговорюється питання щодо встановлення перекриття на платформах, які захищають від падіння на колії, як на деяких станціях у Лондоні та Парижі. У,тім вартість такого проєкту може становити мільярди євро.

Як повідомлялось, 40-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві восьмирічного хлопчика, перебував у розшуку з метою затримання у Швейцарії. Він був відомий правоохоронцям через скоєні кілька разів насильницькі дії. Зокрема, він погрожував своїй сусідці ножем. Утім, жодних ознак радикалізації правоохоронці в нього не виявили. Відомо, що чоловік останнім часом мав психічні проблеми та проходив відповідне лікування.

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Данія будує "стіну" на кордоні з Німеччиною (29.01.2019)

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