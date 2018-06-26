Очима карикатуриста: Що чекає на німецьку збірну в Німеччині після поразки на ЧС

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

Ле Пен виконала "кримську серенаду" для Путіна

Лідерка французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен заявила, що Крим ніколи не був українським. Вона пообіцяла в разі перемоги на виборах у Франції, на яких зрештою переміг Еммануель Макрон, визнати півострів російським.