Очима карикатуриста: Результати зустрічі Трампа і Путіна

Трамп вважає теперішні відносини США та Росії найгіршими в історії

Сьогодні у фінській столиці президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін мають обговорити відносини між двома державами. Дональд Трамп заявив, що вони ніколи не були гіршими, ніж зараз.