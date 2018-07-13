 Очима карикатуриста: Результати зустрічі Трампа і Путіна | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.07.2018

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Світ

Очима карикатуриста: Результати зустрічі Трампа і Путіна

У США Дональд Трамп наразився на критику після зустрічі з Володимиром Путіним. Як результат їх зустрічі побачив Сергій Йолкін.

Ergebnisse des Treffen zwischen Putin und Trump

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