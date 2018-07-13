Очима карикатуриста: Результати зустрічі Трампа і Путіна

У США Дональд Трамп наразився на критику після зустрічі з Володимиром Путіним. Як результат їх зустрічі побачив Сергій Йолкін.
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Президент США Дональд Трамп дотримувався української позиції під час переговорів з Володимиром Путіним, вважає президент України Петро Порошенко. Він також переконаний, що Україна є пріоритетним питанням для НАТО і США. (17.07.2018)