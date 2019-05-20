Очима карикатуриста: Зеленський - президент. Карикатура краще, ніж портрет?

Україна в карикатурах Сергія Йолкіна

Володимир Зеленський - добре сміється той, хто сміється першим

Комік і новачок у політиці Володимир Зеленський лідирує в першому турі виборів президента України. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на нього і на тих, кому зараз не до сміху, - Порошенка й Тимошенко.