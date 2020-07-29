 Очима карикатуриста: Відпустка в епоху COVID-19, або Чого варто боятися насправді | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.07.2020

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Політика й суспільство

Очима карикатуриста: Відпустка в епоху COVID-19, або Чого варто боятися насправді

У Євросоюзі побоюються нового спалаху коронавірусної інфекції в період відпусток. Карикатурист Сергій Йолкін - про особливості літнього відпочинку під час пандемії.

Карикатура Сергій Йолкіна про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

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  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

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    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


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