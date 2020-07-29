Очима карикатуриста: Відпустка в епоху COVID-19, або Чого варто боятися насправді

У Євросоюзі побоюються нового спалаху коронавірусної інфекції в період відпусток. Карикатурист Сергій Йолкін - про особливості літнього відпочинку під час пандемії.
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Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW.
Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру.
За даними Євростату, цієї весни в 24 країнах Європи померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай. Статистику аналізували журналісти німецької медіакомпанії ZDF.