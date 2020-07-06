 Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.07.2020

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Політика й суспільство

Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (відео)

В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини.

Рафкат Абзалов - останній мешканець села Кирилло-Кармасан у Росії (DW)

Рафкат Абзалов - останній мешканець села Кирилло-Кармасан у Росії

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:11 Порушення прав людини: Греція масово й силою відправляє біженців до Туреччини

07:00 Втеча з м'ясокомбінату: після скандалу в Німеччині працівники з Румунії розповідають про нелюдські умови праці. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

07:36 Відпустка для героїв: як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19

12:13 Під захистом поліції: у Франції орнітологи та правоохоронці рятують від вимирання альбатросів

17:08 Останній хлопець на селі: через урбанізацію в Росії зникли понад 20 тисяч сіл

DW.COM

Як відпочити на морі попри пандемію - "Європа у фокусі" (відео)

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