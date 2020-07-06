Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (відео)

В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:11 Порушення прав людини: Греція масово й силою відправляє біженців до Туреччини
07:00 Втеча з м'ясокомбінату: після скандалу в Німеччині працівники з Румунії розповідають про нелюдські умови праці. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD
07:36 Відпустка для героїв: як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19
12:13 Під захистом поліції: у Франції орнітологи та правоохоронці рятують від вимирання альбатросів
17:08 Останній хлопець на селі: через урбанізацію в Росії зникли понад 20 тисяч сіл
На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях. (29.06.2020)
Болгарія: лікарні як осередки розповсюдження коронавірусу. Італія: страх перед порожніми пляжами і провальним туристичним сезоном. Нідерланди: що спільного у делфтської порцеляни і татуювання? (08.06.2020)