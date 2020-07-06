Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:11 Порушення прав людини: Греція масово й силою відправляє біженців до Туреччини

07:00 Втеча з м'ясокомбінату: після скандалу в Німеччині працівники з Румунії розповідають про нелюдські умови праці. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3dlkD

07:36 Відпустка для героїв: як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19

12:13 Під захистом поліції: у Франції орнітологи та правоохоронці рятують від вимирання альбатросів

17:08 Останній хлопець на селі: через урбанізацію в Росії зникли понад 20 тисяч сіл