Основний закон Федеративної Республіки Німеччини – німецька конституція, яка була ухвалена й набула чинності в травні 1949 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Основний закон Німеччини". Основний закон ФРН було ухвалено 23 травня 1949 року. Вже наступного дня, 24 травня 1949 року, Основний закон ФРН набув чинності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.