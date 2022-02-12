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Основний закон ФРН

Основний закон Федеративної Республіки Німеччини – німецька конституція, яка була ухвалена й набула чинності в травні 1949 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Основний закон Німеччини". Основний закон ФРН було ухвалено 23 травня 1949 року. Вже наступного дня, 24 травня 1949 року, Основний закон ФРН набув чинності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання

Як обирають президента Німеччини, його повноваження і завдання 12.02.2022

13 лютого у ФРН відбудуться вибори президента. Главу держави обирають Федеральні збори, які скликаються винятково з цією метою. Утім, з історичних причин президент Німеччини має радше тільки представницькі функції.
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Бундестаг ухвалив зміни до конституції ФРН щодо фінансування партій

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З початку року Німеччина прийняла вже близько 600 тисяч мігрантів. Утім, німецька канцлерка Анґела Меркель відкидає ідею зміни Конституції ФРН через великий потік біженців.
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Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук мав право назвати прихильників праворадикальної партії "пришелепкуватими" під час виборчих перегонів 2013 року. Так вирішив Конституційний суд країни.
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Заборона демонстрацій у Німеччині - крайня міра 24.01.2014

Німецька конституція гарантує право на проведення мітингів і демонстрацій, якщо будуть дотримуватися встановлені законом правила і процедури. Акції забороняють лише в виняткових випадках.
Порятунок євро й німецька конституція: як знайти компроміс?

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Німеччина дедалі більше повноважень віддає наддержавним органам ЄС. Але наскільки це дозволяє німецька конституція?
Німецьку мову – до Конституції: безперспективна, але гучна ініціатива

Німецьку мову – до Конституції: безперспективна, але гучна ініціатива 10.11.2010

Майже 50 тисяч німців підтримали своїми підписами ініціативу надати німецькій мові конституційний статус. Критики вважають її недоречною, а об’єднання мігрантів стурбовано слідкують за розвитком.