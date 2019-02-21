"Оскара" як кращий фільм отримала "Зелена книга"

Лауреатом кінопремії "Оскар" у 2019 році як кращий фільм стала стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга". Церемонія вручення премій американської кіноакадемії відбулася в неділю, 24 лютого у Лос-Анджелесі. Ця комедійна біографічна драма про подорож чорношкірого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія Тоні Валлелонга південними штатами США у часи сегрегації була номінована у п'яти номінаціях і перемогла в трьох.
Разом із "Зеленою книгою" за звання найкращої стрічки змагалися фільми "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець", "Фаворитка", "Рома", "Богемна рапсодія", "Влада", "Народження зірки".
"Оскара" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" завоювала мексиканська стрічка "Рома" Альфонсо Куарона. Фільм "Рома" також був відзначений "Оскаром" за кращу операторську роботу, а Альфонсо Куарон - як кращий режисер. Загалом картина була номінована в десяти категоріях. Конкурентами стрічки Куарона у цій номінації були польська "Холодна війна" Павела Павліковського, японська картина "Магазинні злодюжки", ліванський фільм "Капернаум" та німецька стрічка "Робота без авторства" (Werk ohne Autor) режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck).
За фільм "Рома" Альфонсо Куарон отримав "Оскар" також як кращий режисер
Кращою виконавицею головної жіночої ролі визнана британська акторка Олівія Колман за головну роль в історичному фільмі "Фаворитка", у якому йдеться про політичні інтриги в Англії кінця XVII століття. Колман виконала в картині роль британської королеви Анни. Разом з нею за почесну нагороду кіноакадемії змагалися акторки Гленн Клоуз ("Дружина"), Леді Гага ("Народження зірки"), Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити"), Яліца Апарісіо ("Рома").
Олівія Колман з "Оскаром" як краща виконавиця головної жіночої ролі
"Оскар" за головну чоловічу роль отримав Рамі Малек за фільм "Богемна рапсодія", в якому він зіграв лідера британської групи Queen співака Фредді Меркюрі. Конкурентами Малека були Бредлі Купер ("Народження зірки"), Крістіан Бейл ("Влада"), Вігго Мортенсен ("Зелена книга"), Ітан Гоук ("Щоденник пастиря"), Віллем Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності").
Рамі Малек отримав "Оскара" за фільм "Богемна рапсодія", в якому зіграв Фредді Меркюрі
Премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка з 1940-х років відома як "Оскар", було засновано в 1929 році. Її вручають діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів.
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Богині "Оскара"
Лайза Міннеллі
Музей кіно та телебачення в Берліні дає можливість згадати сторінки 88-річної історії "Оскара". У 1973 році нагороду в номінації "Краща виконавиця головної ролі" за гру в фільмі "Кабаре" отримала Лайза Міннеллі.
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Богині "Оскара"
Кетрін Гепберн
Некоронованою королевою "Оскара" і досі вважають акторку Кетрін Гепберн. Їй загалом чотири рази присуджували нагороду. Однак вона ніколи не приходила на церемонію вручення. У 1969 році Гепберн отримала "Оскар" за роль у сьогодні забутому фільмі "Лев узимку" (на фото).
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Богині "Оскара"
Вів'єн Лі
Хоча і знялася лише у близько 20 фільмах, свого часу вона була однією з найбільших зірок кіно: народжена в Індії британська акторка Вів'єн Лі. За відносно коротку кар'єру її двічі відзначали "Оскаром". Першу нагороду Лі отримала у 1940 році за роль у світовому кінохіті "Віднесені вітром" (на фото), а у 1952-му - за роль у фільмі "Трамвай "Бажання". Лі померла у віці 53 років.
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Богині "Оскара"
С'юзен Гейворд
Як і Вів'єн Лі, С'юзен Гейворд упродовж життя переслідували тяжкі хвороби. Вона прожила лише 57 років. "Оскар" американська акторка отримала в 1959 році за роль у фільмі "Я хочу жити!", в якому вона переконливо зіграла засуджену до смертної кари повію.
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Богині "Оскара"
Сімон Сіньйоре
Академія часто номінує на "Оскар" і неангломовних акторок. Француженка Сімон Сіньйоре отримала нагороду в 1960 році за роль у британському фільмі "Шлях нагору".
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Богині "Оскара"
Елізабет Тейлор
Зірки кіно нерідко були настільки яскравими, що отримували визнання навіть за гру в доволі пересічних фільмах. Як у випадку з Елізабет Тейлор (на фото з Лоуренсом Гарві). 1961 року вона отримала "Оскар". На відміну від самої акторки, фільм "Баттерфілд, 8" не залишив помітного сліду в кіноісторії.
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Богині "Оскара"
Еллен Берстін
Однак в історії "Оскара" були й інші роки. У середині 1970-тих режисери "Нового Голлівуду" здійснили революцію в американському кіно. Прикладом цього реалістичного напрямку є фільм Мартіна Скорсезе "Еліс тут більше не живе". За гру в ньому Еллен Берстін отримала "Оскар" у 1975 році.
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Богині "Оскара"
Джейн Фонда
Дочка відомого Генрі Фонди уособлює водночас гламур і незалежне, критичне кіно. 1979 року вона отримала свого другого "Оскара" за присвячений війні у В'єтнамі фільм "Повернення додому". Сімома роками раніше акторку відзначили цією премією за роль у фільмі "Клют" (на фото із Дональдом Сазерландом).
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Богині "Оскара"
Кейт Вінслет
У 2009 році премії раділа й кінематографічна Німеччина. Британська акторка Кейт Вінслет отримала "Оскар" за роль в американсько-німецькій екранізації роману "Читець" (на фото із німецьким актором Давідом Кроссом).
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Богині "Оскара"
Меріл Стріп
Жодну іншу акторку донині не номінували на "Оскар" так часто, як Меріл Стріп - загалом 15 разів. Премію вона отримала двічі. 1983 року за "Вибір Софії", і 2012-го (на фото) за фільм "Залізна леді", у якому Стріп переконливо зіграла британську прем'єрку Маргарет Тетчер.
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Богині "Оскара"
Брі Ларсон
Володаркою 88-го "Оскара" за найкращу жіночу роль стала Брі Ларсон. Її відзначили за гру в фільмі "Кімната".
Автор: Йохен Кюртен