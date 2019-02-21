"Оскара" як кращий фільм отримала "Зелена книга"

Лауреатом кінопремії "Оскар" у 2019 році як кращий фільм стала стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга". Церемонія вручення премій американської кіноакадемії відбулася в неділю, 24 лютого у Лос-Анджелесі. Ця комедійна біографічна драма про подорож чорношкірого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія Тоні Валлелонга південними штатами США у часи сегрегації була номінована у п'яти номінаціях і перемогла в трьох.

Разом із "Зеленою книгою" за звання найкращої стрічки змагалися фільми "Чорна пантера", "Чорний куклукскланівець", "Фаворитка", "Рома", "Богемна рапсодія", "Влада", "Народження зірки".

"Оскара" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою" завоювала мексиканська стрічка "Рома" Альфонсо Куарона. Фільм "Рома" також був відзначений "Оскаром" за кращу операторську роботу, а Альфонсо Куарон - як кращий режисер. Загалом картина була номінована в десяти категоріях. Конкурентами стрічки Куарона у цій номінації були польська "Холодна війна" Павела Павліковського, японська картина "Магазинні злодюжки", ліванський фільм "Капернаум" та німецька стрічка "Робота без авторства" (Werk ohne Autor) режисера Флоріана Генкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck).

За фільм "Рома" Альфонсо Куарон отримав "Оскар" також як кращий режисер

Кращою виконавицею головної жіночої ролі визнана британська акторка Олівія Колман за головну роль в історичному фільмі "Фаворитка", у якому йдеться про політичні інтриги в Англії кінця XVII століття. Колман виконала в картині роль британської королеви Анни. Разом з нею за почесну нагороду кіноакадемії змагалися акторки Гленн Клоуз ("Дружина"), Леді Гага ("Народження зірки"), Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити"), Яліца Апарісіо ("Рома").

Олівія Колман з "Оскаром" як краща виконавиця головної жіночої ролі

"Оскар" за головну чоловічу роль отримав Рамі Малек за фільм "Богемна рапсодія", в якому він зіграв лідера британської групи Queen співака Фредді Меркюрі. Конкурентами Малека були Бредлі Купер ("Народження зірки"), Крістіан Бейл ("Влада"), Вігго Мортенсен ("Зелена книга"), Ітан Гоук ("Щоденник пастиря"), Віллем Дефо ("Ван Гог. На порозі вічності").

Рамі Малек отримав "Оскара" за фільм "Богемна рапсодія", в якому зіграв Фредді Меркюрі

Премію Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, яка з 1940-х років відома як "Оскар", було засновано в 1929 році. Її вручають діячам кіномистецтва за їхній внесок у створення кінофільмів.

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