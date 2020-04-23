Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео)

Щонайменше три тижні, до 11 травня, українські школярі та студенти навчатимуться дистанційно. Чи повернуться учні за парти цього навчального року, як складатимуть ЗНО випускники та як оцінюватимуть знання, отримані під час карантину, - відповіді на всі питання, пов'язані з осітою на карантині, дивіться в інтерв'ю DW з Любомирою Мандзій, яка виконує обов’язки міністра освіти і науки України.