Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео)

Через карантин українські школярі та студенти закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Як складатимуть ЗНО випускники та як висталятимуть річні оцінки? В.о. міністра освіти Любомира Мандзюк в інтерв'ю DW.
Щонайменше три тижні, до 11 травня, українські школярі та студенти навчатимуться дистанційно. Чи повернуться учні за парти цього навчального року, як складатимуть ЗНО випускники та як оцінюватимуть знання, отримані під час карантину, - відповіді на всі питання, пов'язані з осітою на карантині, дивіться в інтерв'ю DW з Любомирою Мандзій, яка виконує обов’язки міністра освіти і науки України.
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У дитинстві Євгенія Смірнова багато часу провела в лікарнях. Хвилювалася, що відстане у навчанні. Нині Євгенія відкриває "школи супергероїв" при лікарнях для дітей, які роками лежать у стаціонарі. #LocalHeroes (20.12.2019)