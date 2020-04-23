 Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.04.2020

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Політика й суспільство

Освіта і коронавірус: усе про школу онлайн і ЗНО на карантині (відео)

Через карантин українські школярі та студенти закінчуватимуть навчальний рік дистанційно. Як складатимуть ЗНО випускники та як висталятимуть річні оцінки? В.о. міністра освіти Любомира Мандзюк в інтерв'ю DW.

Symbiolbild | Deutschland | Schule | Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

Школа і коронавірус: Міносвіти про школу онлайн, ЗНО і кінець навчального року

Щонайменше три тижні, до 11 травня, українські школярі та студенти навчатимуться дистанційно. Чи повернуться учні за парти цього навчального року, як складатимуть ЗНО випускники та як оцінюватимуть знання, отримані під час карантину, - відповіді на всі питання, пов'язані з осітою на карантині, дивіться в інтерв'ю DW з Любомирою Мандзій, яка виконує обов’язки міністра освіти і науки України. 

 

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Аудіо й відео до теми

Школа на карантині: як навчатися онлайн… без інтернету (22.04.2020)  

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