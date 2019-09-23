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Ормузька протока з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки вона вважається головною транспортною артерією в регіоні для міжнародних перевезень нафти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.