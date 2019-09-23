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Ормузька протока

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ормузька протока".

Ормузька протока з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки вона вважається головною транспортною артерією в регіоні для міжнародних перевезень нафти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Іран відпустив затриманий британський танкер

Іран відпустив затриманий британський танкер 23.09.2019

Затриманий ще в липні в Ормузькій протоці танкер Stena Impero звільнено. Утім, в уряді Ірану не повідомили, чи залишило судно територіальні води країни.
Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перській затоці

Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перській затоці 22.09.2019

Найближчими днями Іран представить в ООН план співробітництва для посилення безпеки в Перській затоці, заявив президент країни Хасан Роухані. Цей план передбачає участь в ініціативі лише країн регіону.
Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену

Саудівська Аравія патрулюватиме із США води біля Ірану та Ємену 18.09.2019

Саудівська Аравія приєднується до коаліції США для патрулювання вод біля Ірану і Ємену. Раніше Великобританія, Австралія і Бахрейн також погодилися долучитися до цієї місії.
У Тегерані кажуть про швидке звільнення британського танкера Stena Impero

У Тегерані кажуть про швидке звільнення британського танкера Stena Impero 08.09.2019

Юридична перевірка щодо затриманого у липні цього року іранцями британського танкера Stena Impero добігає кінця, тож незабаром паливне судно можуть звільнити, запевнили в МЗС Ірану.
Гібралтар звільнив танкер із іранською нафтою попри спротив США

Гібралтар звільнив танкер із іранською нафтою попри спротив США 15.08.2019

Суд у Гібралтарі дозволив затриманому танкеру з іранською нафтою залишити води підконтрольної Великобританії території попри спроби Вашингтона відтягнути це рішення.
США затримали рішення про звільнення іранського танкера в Гібралтарі

США затримали рішення про звільнення іранського танкера в Гібралтарі 15.08.2019

США подали клопотання про подальше затримання іранського нафтового танкера Grace 1. Ухвалу щодо долі танкера, що утримується під вартою в Гібралтарі, відклали.

Великобританія приєднається до військово-морської місії проти Ірану

Великобританія приєднається до військово-морської місії проти Ірану 05.08.2019

Великобританія приєднається до військово-морської місії в Ормузькій протоці під проводом Сполучених Штатів Америки. Мета місії - забезпечення вільного судноплавства в регіоні та зменшення впливу Ірану.

США шукають союзників для місії проти Ірану: Австралія поки не дає згоди

США шукають союзників для місії проти Ірану: Австралія поки не дає згоди 04.08.2019

Вашингтон продовжує шукати партнерів для протистояння Тегерану. Однак австралійський уряд поки не готовий погодитися на участь в операції та обіцяє діяти, виходячи з власних інтересів.
Німеччина не хоче брати участь у місії в Ормузькій протоці під проводом США

Німеччина не хоче брати участь у місії в Ормузькій протоці під проводом США 31.07.2019

Уряд Німеччини критично ставиться до військово-морської місії під проводом США в Ормузькій протоці. Водночас у Берліні можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави.
США просять у Німеччини допомоги в Ормузькій протоці

США просять у Німеччини допомоги в Ормузькій протоці 30.07.2019

Убезпечити Ормузьку протоку і допомогти боротися з іранською агресією просять Німеччину у США.

Великобританія хоче залучити США до безпекової місії в Ормузькій протоці

Великобританія хоче залучити США до безпекової місії в Ормузькій протоці 29.07.2019

Лондон прагне, аби Вашингтон приєднався до європейської місії для безпечного проходу кораблів Ормузькою протокою. У німецькому уряді немає єдності щодо приєднання до цієї ініціативи.
Великобританія не обмінюватиметься танкерами з Іраном

Великобританія не обмінюватиметься танкерами з Іраном 29.07.2019

Очільник МЗС Великобританії Домінік Рааб не вважає можливим обмін іранського танкера Grace-1 на британський танкер Stena Impero.
В Ірані застерігають Великобританію від створення місії у Перській затоці

В Ірані застерігають Великобританію від створення місії у Перській затоці 28.07.2019

Створення місії з захисту судноплавства в Перській затоці буде "ворожим сигналом" і "посилить напругу" в регіоні, заявив речник іранського уряду.
Коментар: Танкерна криза - ходіння по лезу ножа в Ормузькій протоці

Коментар: Танкерна криза - ходіння по лезу ножа в Ормузькій протоці 24.07.2019

Британці самі загнали себе у танкерну кризу з Іраном. Тепер їм потрібна допомога європейців. Пошук виходу ускладнює прихід до влади в Лондоні Бориса Джонсона, вважає Барбара Везель.
Лондон хоче порозумітися з Тегераном щодо звільнення британського танкера - Іран

Лондон хоче порозумітися з Тегераном щодо звільнення британського танкера - Іран 24.07.2019

Уряд Великобританії направив до Ірану посередника для переговорів з метою звільнення затриманого іранцями британського танкера, повідомили в Тегерані.
Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер

Великобританія хоче знизити напругу у конфлікті з Іраном через затриманий танкер 20.07.2019

Затримання британського танкера в Ормузькій протоці відбулось в порушення міжнародного права, однак Лондон підтверджує бажання деескалації ситуації, заявив очільник британського МЗС Джеремі Хант.
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