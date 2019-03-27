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Орландо

Орландо - місто в США (штат Флорида).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Орландо". Орландо є містом у США, яке розташоване в штаті Флорида. Кількість населення міста Орландо складає приблизно 238 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Флориді зробив вимушену посадку літак Boeing 737 MAX

У Флориді зробив вимушену посадку літак Boeing 737 MAX 27.03.2019

Через проблеми з двигуном у місті Орландо в штаті Флорида був змушений сісти авіалайнер Boeing 737 MAX 8 компанії Southwest Airlines. На борту перебували лише члени екіпажу.
Президентом Гондурасу оголошений чинний глава держави Ернандес

Президентом Гондурасу оголошений чинний глава держави Ернандес 18.12.2017

Президентом Гондурасу оголошено чинного голову держави Хуана Орландо Ернандеса. В Організації американських держав заявили про неможливість визначити реальні результати виборів і закликали до переобрання президента.
Орландо: вбивця виявився колишнім працівником фірми, в якій убив п'ятьох людей

Орландо: вбивця виявився колишнім працівником фірми, в якій убив п'ятьох людей 05.06.2017

Нападник, який влаштував стрілянину в американському місті Орландо, згодом застрелився. Вбивцею виявився колишній співробітник фірми, на території якої був скоєний злочин.
Представник Держдепу США: Україна - справа принципу

Представник Держдепу США: Україна - справа принципу 09.08.2016

Джошуа Бейкер - офіційний представник Державного департаменту США - розповів в інтерв'ю DW про підхід Вашингтона до конфлікту в Україні.
CSD-2016: У Кельні пройшов один з найбільших у світі гей-парадів

CSD-2016: У Кельні пройшов один з найбільших у світі гей-парадів 03.07.2016

Гей-парад в рамках фестивалю Christopher Street Day пройшов у Кельні 25 раз поспіль. Десятки тисяч учасників, серед яких є й українці, пройшлися в знак підтримки рівності прав та суспільного сприйняття ЛГБТ.
Сенат США не підтримав обмеження на продаж вогнепальної зброї

Сенат США не підтримав обмеження на продаж вогнепальної зброї 21.06.2016

Напад в Орландо підштовхнув американських законодавців шукати можливість обмеження продажу вогнепальної зброї. Але жоден з чотирьох проектів не знайшов підтримки у сенаторів від іншої партії.
Вбивця з Орландо висував США політичні вимоги

Вбивця з Орландо висував США політичні вимоги 20.06.2016

Омар Матін у розмові зі службою "911" називав себе "воїном Ісламу" і вимагав припинення бомбардувань Сирії та Іраку. Однак ФБР встановило, що Матін не був членом міжнародної терористичної організації.

DW Новини за 100 секунд (15.06.2016) 15.06.2016

Франція посилює безпеку напередодні матчу Росія-Словаччина. Сенат США ухвалив оборонний бюджет з 500 млн доларів для України. Шолом віртуальної реальності Sony PlayStation продаватимуть восени.

DW Новини за 100 секунд (14.06.2016) 14.06.2016

Вбивцю з Франції та ймовірного прихильника ІД застрелили правоохоронці. Матін був постійним відвідувачем гей-клубу, в якому розстріляв 50 осіб. Українці посіли 14 місце в переліку країн-походження емігрантів, що отримують паспорти ЄС.
Любов чи ненависть. Що рухало вбивцею геїв у Орландо

Любов чи ненависть. Що рухало вбивцею геїв у Орландо 14.06.2016

Чимало доказів вказують водночас як на ризик вербування "орландського стрілка" Омара Матіна радикальними ісламістами, так і на його подвійне сексуальне життя.
Радбез ООН засудив атаки на людей через їхню сексуальну орієнтацію

Радбез ООН засудив атаки на людей через їхню сексуальну орієнтацію 14.06.2016

Генеральний секретар ООН назвав напад на гей-клуб в Орландо у Флориді терористичним актом. США закликають світ приділяти більше питанню захисту ЛГБТ-спільноти.
Обама: Стрілець в Орландо надихався екстремістською інформацією

Обама: Стрілець в Орландо надихався екстремістською інформацією 13.06.2016

Омар Матін, який влаштував криваву стрілянину в гей-клубі міста Орландо, надихався екстремістською інформацією, заявив президент США Барак Обама. Водночас поки немає доказів, що ним керували з-за кордону.

Трагедія в Орландо: провал спецслужб і поліції? (13.06.2016) 13.06.2016

Омар Матін, який розстріляв відвідувачів гей-клубу, був співробітником найбільшої охоронної фірми. У минулому його двічі допитували агенти ФБР. Колишня дружина назвала Матина схильним до насильства.

"Чемпіонат страху", або як вгамувати футбольних фанів - DW Новини (13.06.2016) 13.06.2016

Акт ненависті: світ шокований стріляниною в гей-клубі в Орландо. Мирне проведення "Маршу рівності": чи стане ЛГБТ-спільноті легше жити в Україні?

DW Новини за 100 секунд (13.06.2016) 13.06.2016

Вбивця з Орландо був психічно неврівноваженим, заявила колишня дружина. Німеччина стала третім у світі експортером зброї, поступаючись лише США і Росії. Анґела Меркель закликала Китай дотримуватися принципу верховенства права.
Коментар: Атака в Орландо виводить США на роздоріжжя

Коментар: Атака в Орландо виводить США на роздоріжжя 13.06.2016

За допомогою своїх атак терористи прагнуть зруйнувати відкриті суспільства. На тлі передвиборної боротьби в США загроза, що злочинцю з Орландо вдалося саме це, видається особливо серйозною, вважає Інес Поль.
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