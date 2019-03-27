Орландо - місто в США (штат Флорида).

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Орландо". Орландо є містом у США, яке розташоване в штаті Флорида. Кількість населення міста Орландо складає приблизно 238 тисяч осіб. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.