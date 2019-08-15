Організатори протесту в Гонконгу заявили про 1,7 мільйона учасників

Кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб. Ці цифри ввечері цього дня були озвучені Джиммі Шаном з організації Civil Human Rights Front (CHRF), яка закликала жителів Гонконгу вийти на протест.. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконгу за багато тижнів.
Шан також зазначив, що ця цифра не вкючає в себе протестувальників, які не змогли потрапити у парк Вікторії через проблеми із транспортом, повідомляє агентство AP. Через натовпи людей потяги були змушені не зупинятися на станціях, розташованих поблизу парку, який було заявлено як місце проведення протесту. За повідомленнями журналістів з місця подіії, повністю заповненим протестувальниками був не лише парк Вікторії, але й прилеглі вулиці.
Учасники мітингу у Гонконгу діставалися до місця проведення протесту попри проблеми із транспортом
Тим часом оцінка кількості протестувальників місцевою поліцією виявилася набагато скромнішою. За даними правоохоронців, кількість людей, що були присутніми в дозволених владою місці та проміжку часу, становила 128 тисяч осіб, повідомляє агентство dpa. Однак дані поліції традиційно суттєво відрізняються від оцінок організаторів, а багато учасників акції не дотримувалися визначених місцевою владою норм.
Під час мітингу учасники повторили свої головні вимоги до керівництва адміністрації Гонконгу, серед яких: остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, а також проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх виступів.
Повідомляється, що мітинг пройшов у мирній атмосфері, а учасники акції самі намагалися упередити можливі конфліктні ситуацї. Водночас поліція майже не була присутньою поблизу парку Вікторії. За словами організаторів акції, підтримка порядку і мирний перебіг протесту були одним з головних їхніх завдань.
Минулі мітинги відзначалися жорсткими сутичками демонстрантів із поліцією та затриманнями учасників протесту. 1 липня демонстранти навіть захопили будівлю місцевого парламенту, а 13 серпня, через блокування протестувальниками свою роботу на деякий час був змушений припинити місцевий ареопорт.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков