 Організатори протесту в Гонконгу заявили про 1,7 мільйона учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Організатори протесту в Гонконгу заявили про 1,7 мільйона учасників

За оцінкою організаторів, протест у Гонконгу 18 серпня зібрав близько 1,7 мільйона учасників. У поліції називають значно менші цифри. Акція відбулася мирно.

Ущерть заповнений протестувальниками парк Вікторії в Гонконгу, 18 серпня

Ущерть заповнений протестувальниками парк Вікторії в Гонконгу, 18 серпня

Кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб. Ці цифри ввечері цього дня були озвучені Джиммі Шаном з організації Civil Human Rights Front (CHRF), яка закликала жителів Гонконгу вийти на протест.. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконгу за багато тижнів.

Шан також зазначив, що ця цифра не вкючає в себе протестувальників, які не змогли потрапити у парк Вікторії через проблеми із транспортом, повідомляє агентство AP. Через натовпи людей потяги були змушені не зупинятися на станціях, розташованих поблизу парку, який було заявлено як місце проведення протесту. За повідомленнями журналістів з місця подіії, повністю заповненим протестувальниками був не лише парк Вікторії, але й прилеглі вулиці.

Учасники акції протесту у Гонконгу

Учасники мітингу у Гонконгу діставалися до місця проведення протесту попри проблеми із транспортом

DW.COM

Тим часом оцінка кількості протестувальників місцевою поліцією виявилася набагато скромнішою. За даними правоохоронців, кількість людей, що були присутніми в дозволених владою місці та проміжку часу, становила 128 тисяч осіб, повідомляє агентство dpa. Однак дані поліції традиційно суттєво відрізняються від оцінок організаторів, а багато учасників акції не дотримувалися визначених місцевою владою норм.

Під час мітингу учасники повторили свої головні вимоги до керівництва адміністрації Гонконгу, серед яких: остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію, а також проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх виступів.

Повідомляється, що мітинг пройшов у мирній атмосфері, а учасники акції самі намагалися упередити можливі конфліктні ситуацї. Водночас поліція майже не була присутньою поблизу парку Вікторії. За словами організаторів акції, підтримка порядку і мирний перебіг протесту були одним з головних їхніх завдань.

Минулі мітинги відзначалися жорсткими сутичками демонстрантів із поліцією та затриманнями учасників протесту. 1 липня демонстранти навіть захопили будівлю місцевого парламенту, а 13 серпня, через блокування протестувальниками свою роботу на деякий час був змушений припинити місцевий ареопорт.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

Також за темою

Japan G20 Gipfel in Osaka | Donald Trump und Xi Jinping

Протести в Гонконгу: Трамп пропонує посередництво, КНР проводить парад 15.08.2019

Президент США Дональд Трамп не сумнівається, що лідер КНР Сі Цзіньпін зможе "швидко і гуманно" залагодити кризу в Гонконзі. Тим часом Китай провів військовий парад у сусідньому місті.

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste

У Гонконгу на антиурядову акцію протесту вийшли десятки тисяч людей 18.08.2019

Цієї неділі на антиурядову демонстрацію в Гонконгу вийшли десятки тисяч громадян. Місцем збору мітингарів став міський парк Вікторії. Лунають заклики втриматися від насильства.

China, Hong Kong - Unruhe

В аеропорту Гонконгу сутички між протестувальниками та поліцією 13.08.2019

Поліцейські застосували проти мітингарів в аеропорту Гонконгу перцевий спрей. Польоти з та до семимільйонного мегаполісу скасували вже вдруге за два дні.

Реклама

Докладно

Одиночний пікет у Москві

Як пройшли одиночні пікети в Москві

Репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.  

Цифрові технології

В Україні запрацювала оціночна місія ЄС щодо цифрового ринку

Метою роботи місії є оцінка готовності України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  