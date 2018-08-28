 Організатора вибухів у Дрездені засудили до майже 10 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2018

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Новини

Організатора вибухів у Дрездені засудили до майже 10 років ув'язнення

У Німеччині засудили майже до 10 років ув'язнення організатора вибухів біля мечеті та міжнародного конгрес-центру, що сталися в Дрездені у вересні 2016 року.

Суд у Дрездені виніс вирок у справі організаторв вибухів у столиці Саксонії (праворуч)

Суд у Дрездені виніс вирок у справі організаторв вибухів у столиці Саксонії (праворуч)

DW.COM

За даними видання Bild, затриманий раніше виступав із ксенофобською промовою під час демонстрації німецького антиісламського руху Pegida. (09.12.2016)

Унаслідок вибухів, які стались у ніч на 27 вересня у Дрездені, ніхто не постраждав. У поліції вважають, що інциденти можуть мати ксенофобське підґрунтя. (27.09.2016)

Суд у Німеччині у п'ятницю, 31 серпня, засудив до дев'яти років і восьми місяців ув'язнення організатора вибухів, що сталися у вересні 2016 рокубіля мечеті та міжнародного конгрес-центру в Дрездені.  31-річного засудженого, поміж іншого, визнали винним у спробі вбивства та особливо небезпечному підпалі.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів тоді ніхто не постраждав. Були пошкоджені будівля та вхідні двері до мечеті, а також декоративний скляний блок на терасі міжнародного конгрес-центру. Вибухи були влаштовані за кілька днів до святкування Дня німецької єдності. Поліція затримала підозрюваного нападника в грудні 2016 року.

Дрезден є центром німецького антиісламського правопопулістського руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" (Pegida). Організатор вибухів виступав на заходах цього руху 2015 року.

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