Організатора вибухів у Дрездені засудили до майже 10 років ув'язнення

Суд у Німеччині у п'ятницю, 31 серпня, засудив до дев'яти років і восьми місяців ув'язнення організатора вибухів, що сталися у вересні 2016 рокубіля мечеті та міжнародного конгрес-центру в Дрездені. 31-річного засудженого, поміж іншого, визнали винним у спробі вбивства та особливо небезпечному підпалі.

Нагадаємо, що внаслідок вибухів тоді ніхто не постраждав. Були пошкоджені будівля та вхідні двері до мечеті, а також декоративний скляний блок на терасі міжнародного конгрес-центру. Вибухи були влаштовані за кілька днів до святкування Дня німецької єдності. Поліція затримала підозрюваного нападника в грудні 2016 року.

Дрезден є центром німецького антиісламського правопопулістського руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" (Pegida). Організатор вибухів виступав на заходах цього руху 2015 року.