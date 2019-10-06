 Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2019

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Європа

Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

Опозиціонери виступають за відновлення переговорів з Сербією. Демократична партія Косова, що мала владу з 2007 року, визнала поразку.

Прихильники опозиції святкують перемогу на вулицях Приштини

Прихильники опозиції святкують перемогу на вулицях Приштини

У Косові на дострокових парламентських виборах в неділю, 6 жовтня, перемогу здобувають опозиційні партії, що виступають за відновлення діалогу про нормалізацію відносин з Сербією. Партія "Самовизначення" (Vetövendosje) набрала майже 26 відсотків, а "Демократична ліга Косова" (LDK) - 25 відсотків голосів виборців.

Демократична партія Косова, заснована як політичне крило повстанської армії косовських албанців - "Армії визволення Косова", яка була при владі з 2007 року, набрала лише 21 відсоток і визнала свою поразку. Також у числі тих, хто програв, опинився і Альянс за майбутнє Косова, що входив до правлячої коаліції, - за нього проголосували 12 відсотків косоварів.

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Парламент Республіки Косово заявив про саморозпуск. Нові вибори мають відбутися протягом наступних 45 днів. (22.08.2019)

Очільник уряду Косова Рамуш Харадінай заявив, що йде у відставку, оскільки Міжнародний трибунал у Гаазі вважає його причетним до злочинів під час війни в Косові у 1998-1999 роках. (19.07.2019)

Лідери ФРН та Франції попередили Белград та Приштину про те, що від мирного вирішення їхньої суперечки залежать відносини обох країн з ЄС. (29.04.2019)

Відставка прем'єр-міністра Косова

Позачергові парламентські вибори в колишній провінції Сербії були призначені після того, як 19 липня лідер Альянсу за майбутнє Косова і глава уряду в Приштині Рамуш Харадінай пішов у відставку. Політик і колишній польовий командир обіймав пост косовського прем'єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай ухвалив після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування військових злочинів у Косові викликав його на допит як підозрюваного у вчиненні військових злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році. 22 серпня, через місяць після відставки прем'єр-міністра, парламент Косова оголосив про саморозпуск. 

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