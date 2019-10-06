Опозиція перемогла на дострокових виборах у Косові

У Косові на дострокових парламентських виборах в неділю, 6 жовтня, перемогу здобувають опозиційні партії, що виступають за відновлення діалогу про нормалізацію відносин з Сербією. Партія "Самовизначення" (Vetövendosje) набрала майже 26 відсотків, а "Демократична ліга Косова" (LDK) - 25 відсотків голосів виборців.

Демократична партія Косова, заснована як політичне крило повстанської армії косовських албанців - "Армії визволення Косова", яка була при владі з 2007 року, набрала лише 21 відсоток і визнала свою поразку. Також у числі тих, хто програв, опинився і Альянс за майбутнє Косова, що входив до правлячої коаліції, - за нього проголосували 12 відсотків косоварів.

Відставка прем'єр-міністра Косова

Позачергові парламентські вибори в колишній провінції Сербії були призначені після того, як 19 липня лідер Альянсу за майбутнє Косова і глава уряду в Приштині Рамуш Харадінай пішов у відставку. Політик і колишній польовий командир обіймав пост косовського прем'єра з 2017 року.

Рішення про відставку Харадінай ухвалив після того, як Спеціальний трибунал у Гаазі з розслідування військових злочинів у Косові викликав його на допит як підозрюваного у вчиненні військових злочинів проти сербського населення під час війни в 1999 році. 22 серпня, через місяць після відставки прем'єр-міністра, парламент Косова оголосив про саморозпуск.