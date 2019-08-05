 Опитування: Шотландці готові підтримати на референдумі незалежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Опитування: Шотландці готові підтримати на референдумі незалежність

Понад 50 відсотків громадян, які визначилися зі своєю позицією, готові проголосувати на референдумі за вихід Шотландії зі Сполученого Королівства. Прибічники незалежності переважають, зокрема, серед молоді.

Більшість шотландців готові підтримати незалежність від Британії, йдеться в опитуванні

Більшість шотландців готові підтримати незалежність від Британії, йдеться в опитуванні

У Шотландії більшість виборців готова підтримати незалежність регіону та виступає за проведення референдуму з цього питання у найближчі два роки. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення лорда Майкла Ешкрофта, які він оприлюднив у понеділок, 5 серпня.

У разі проведення референдуму за вихід Шотландії зі складу Великобританії готові проголосувати 46 відсотків опитаних, тоді як 43 відсотки виступають проти такого кроку. Серед тих, хто має намір голосувати на референдумі та визначився, прихильників незалежності Шотландії - 52 відсотки. Проти відокремлення від Великобританії виступають 48 відсотків опитаних, які визначилися. Опитування було проведено серед 1019 громадян.

"Я бачу невелику більшість на користь нового референдуму і вперше за понад два роки перевагу прибічників незалежності Шотландії", - зазначив Ешкрофт, цитує агенція Reuters.

DW.COM

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Третина виборців Лейбористської партії, більшість з яких під час референдуму щодо Brexit проголосували за те, щоб залишитися у складі ЄС, а також 18 відсотків тих, хто раніше  голосував проти незалежності Шотландії, зараз готові підтримати її, свідчать результати опитування. Також вихід зі складу Великобританії підтримують більшість шотландських виборців віком до 49 років, у віковій категорії від 18 до 24 років таких навіть 62 відсотки.

У квітні перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країна повинна провести до 2021 року ще один референдум щодо незалежності від Великобританії у тому разі, якщо королівство вийде зі складу Європейського Союзу.

У 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії під час референдуму, 45 відсотків висловилися на підтрику такого кроку. А вже у 2016 році під час референдуму щодо Brexit більшість шотландців не підтримали вихід країни зі складу ЄС.

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