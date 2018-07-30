 Опитування: Дві третини німців вважає расизм серйозною проблемою″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Опитування: Дві третини німців вважає расизм серйозною проблемою"

Расизм - серйозна проблема в Німеччині. Так вважає близько 64 відсотків учасників останнього соцопитування ARD-Deutschlandtrend.

Покажіть расизму червону картку

Майже дві третини німців, котрі взяли участь в опитуванні ARD-Deutschlandtrend, вважають расизм значною проблемою в країні. Результати соціологічного опитування були опубліковані ввечері в четвер, 2 серпня. В телефонному опитуванні, проведеному 30 і 31 липня, на замовлення суспільно-правового мовника ARD, взяли участь 1008 осіб, інформує агенція dpa.

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Зокрема, 17 відсотків респондентів назвали проблему расизму у ФРН "дуже серйозною", а ще 47 відсотків - "серйозною" проблемою. Натомість 35 відсотків опитаних не вважають расизм ані "невеликою", ані "серйозною" проблемою. При цьому 68 відсотків мешканців Німеччини з міграційним корінням вважають расизм серйозною проблемою в країні.

Інтергація іноземців

Думки опитаних щодо інтеграції іноземців у німецьке суспільство помітно розділилися. 62 відсотки респондентів вважають, що інтеграція іноземців у довготривалій перспективі є "успішною", або ж "дуже успішною".  33 відсотки респондентів висловилися, що інтеграція проходить "погано" або "дуже погано".

Водночас респонденти оцінили інтеграцію мігрантів, які прибули в Німеччину за останні роки, як не дуже вдалу. Лише 28 відсотків опитаних вважають новоприбулих іноземців "добре" або "дуже добре" інтегрованими. 68 відсотків респондентів дотримуються думки, що іноземці "погано" або "дуже погано" інтегруються в німецьке суспільство.

Рейтинги партій

Як засвідчили дані опитування, правлячий у Німеччині блок християнських партій втрачає підтримку виборців. За партію канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз (ХДС) і її партнера - баварський Християнсько-соціальний союз (ХСС) готові проголосувати лише 29 відсотків опитаних виборців - на один відсоток менше у порівнянні з липневим показником. Це безпрецедентно низький результат для блоку ХДС/ХСС.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка є партнером ХДС/ХСС по коаліції, має підтримку у 18 відсотків опитаних. У спину їй дихають популістська політична сила "Альтернатива для Німеччини" - 17 відсотків, та Зелені - 15 відсотків. За Вільну демократичну партію (ВДП) віддати свої голоси на виборах готові сім відсотків респондентів, а за Лівих - дев'ять відсотків опитаних.

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