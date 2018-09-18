Опитування: АдН стала другою за популярністю політсилою Німеччини

Якби цієї неділі були б вибори до Бундестагу, то правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла б друге місце із 18 відсотками голосів. Лідерство збереглося би за блоком партії Анґели Меркель (Angela Merkel) ХДС та її союзників ХСС із 28 відсотками. Водночас теперішні коаліційні партнери - соціал-демократи, отримали б 17 відсотків голосів. Про результати опитування Deutschlandtrend у п'ятницю, 21 вересня, повідомляє агенція dpa.

Для німецьких консерваторів цей показник - найгірший за історію цього регулярного соціологічного дослідження, яке ведеться з 1997 року. За трійкою лідерів слідують Зелені із 15 відсотками, Ліві із 10 та ліберали із дев'ятьма.

Підтримка християнських демократів і соціал-демократів у Німеччині зменшувалася на тлі коаліційних суперечок. Позиції ж правих посилює серед іншого зафіксоване соціологами зростання занепокоєння через кризу біженців, чому сприяли нещодавні події у Хемніці. Рік тому на парламентських виборах ХДС/ХСС отримали 33 відсотка, соціал-демократи - 20,5, ліберали - 10,7, Зелені - 8,9, Ліві - 9,2, тоді як АдН - 12,6 відсотка.