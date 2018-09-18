Опитування: АдН стала другою за популярністю політсилою Німеччини

Якби цієї неділі були б вибори до Бундестагу, то правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла б друге місце із 18 відсотками голосів. Лідерство збереглося би за блоком партії Анґели Меркель (Angela Merkel) ХДС та її союзників ХСС із 28 відсотками. Водночас теперішні коаліційні партнери - соціал-демократи, отримали б 17 відсотків голосів. Про результати опитування Deutschlandtrend у п'ятницю, 21 вересня, повідомляє агенція dpa.
Для німецьких консерваторів цей показник - найгірший за історію цього регулярного соціологічного дослідження, яке ведеться з 1997 року. За трійкою лідерів слідують Зелені із 15 відсотками, Ліві із 10 та ліберали із дев'ятьма.
Підтримка християнських демократів і соціал-демократів у Німеччині зменшувалася на тлі коаліційних суперечок. Позиції ж правих посилює серед іншого зафіксоване соціологами зростання занепокоєння через кризу біженців, чому сприяли нещодавні події у Хемніці. Рік тому на парламентських виборах ХДС/ХСС отримали 33 відсотка, соціал-демократи - 20,5, ліберали - 10,7, Зелені - 8,9, Ліві - 9,2, тоді як АдН - 12,6 відсотка.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
Наближаються вибори до Бундестагу
24 вересня 2017 року відбудуться вибори до німецького парламенту. Вони пройдуть за змішаною системою. Загалом зареєстровано 4828 кандидатів, наймолодшому з яких виповниться 18 лише за кілька днів до виборів, а найстаршій - акторці і письменниці Барбарі Рюттінґ (Barbara Rütting) 89 років. У виборчій кампанії фактично беруть участь 42 політсили, 34 з них - за списками, а вісім - в округах.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
ХДС: Патріотизм у тренді
22 тисячі плакатів і 20 мільйонів євро: такий розмах кампанії ХДС. А з урахуванням сестринської ХСС у Баварії на підтримку кандидатури Анґели Меркель (Angela Merkel) витратять близько 30 мільйонів. Агітують на тлі кольорів національного прапора. Серед тем - безпека, сім'я і створення робочих місць. Головне гасло кампанії - "За Німеччину, в якій ми живемо добре та із задоволенням".
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Німеччина вибирає: як агітують партії
СДПН: У фокусі - прості громадяни
СДПН у своїй передвиборчій кампанії порушує теми освіти, сім'ї, пенсій і нерівності в оплаті праці. Кандидат у канцлери Мартін Шульц (Martin Schulz) з'явився на білбордах лише в другій половині кампанії. Вона обійдеться партії у 24 мільйони євро. "Майбутнє потребує нових ідей. І того, хто їх втілить", - проголошує їхній слоган.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
ВДП: Головне - Лінднер
Вільній демократичній партії передвиборча кампанія обійдеться у понад 5 мільйонів євро, які, у першу чергу, спрямовані на розкрутку її лідера - Крістіана Лінднера (Christian Lindner). Білборди з ним так приглянулися німцям, які не надто вчитувалися в їх зміст, що вони всерйоз цікавляться в парфумерних магазинах - що ж це за такий новий аромат FDP (німецька абревіатура ВДП)?
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Німеччина вибирає: як агітують партії
"Тому - зелені"
"Союз-90/Зелені" цього разу рекламують себе за допомогою довгих афористичних фраз, написаних великими літерами. Як от фраза на фото: "Довкілля - це ще не все. Але без довкілля все - це ніщо". У питанні тем, які партія зачіпає, вона лишається вірною собі. "Тому - зелені", - так можна перекласти її основне гасло.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
АдН: Суперечливо і скандально
Основні дискусії викликають агітплакати "Альтернативи для Німеччини". Ця патрія проводить кампанію під гаслом "Повір у себе, Німеччино!". А ще вона вірить у себе - і тексти на плакатах правопопулістської АдН закликають до розмежування, особливо у випадку ісламу. "Бурка? Ми - за бікіні", - проглошує плакат.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
Ліва партія: Без облич
У цій передвиборчій кампанії Ліва партія відмовилася від використання фотографій своїх лідерів. Під гаслом "Так ми більше не хочемо" вона говорить про доступні ціни на оренду житла, справедливіші пенсії та зупинення експорту зброї. "Справедливо. Обкласти податком мільйонерів; більше грошей дитячим садкам і школам", - напис на білборді.
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Німеччина вибирає: як агітують партії
"Партія": Як важливо бути несерйозним
Серед передвиборчих вимог партії під назвою "Партія" - такі "важливі" речі, як зупинення підвищення цін на пиво. Плакати "Партії", у першу чергу, - сатира. Її кандидат на посаду канцлера - шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu). Більш цензурний у перекладі, але не надто коректний напис на фото: "Не роби дурниць зі своїм хрестом [у бюлетені]!"
Автор: Яніна Семенова, Григорій Аросєв, Наталія Мехед