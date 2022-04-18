На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ООС". Операція об'єднаних сил (ООС) замінила антитерористичну операцію на Донбасі.

Україна змінила формат військової операції на сході країни 30 квітня 2018 року з антитерористичної на Операція об'єднаних сил (ООС). Після початку ООС на території Донецької та Луганської областей розпочав діяти особливий порядок. Уздовж лінії зіткнення діятимуть так звані зони безпеки. Рішення щодо посилення пропускної системи, переміщення військових і цивільних осіб в зоні бойових дій тепер ухвалюватимуть лише військові. Бойові підрозділи в зоні конфлікту, в тому числі й підрозділи СБУ і Нацполіції України, підпорядковуються командувачу об'єднаного оперативного штабу, а той - міністру оборони і президенту, як верховному головнокомандувачу збройних сил України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.