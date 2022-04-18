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Операція об'єднаних сил (ООС)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ООС". Операція об'єднаних сил (ООС) замінила антитерористичну операцію на Донбасі.

Україна змінила формат військової операції на сході країни 30 квітня 2018 року з антитерористичної на Операція об'єднаних сил (ООС). Після початку ООС на території Донецької та Луганської областей розпочав діяти особливий порядок. Уздовж лінії зіткнення діятимуть так звані зони безпеки. Рішення щодо посилення пропускної системи, переміщення військових і цивільних осіб в зоні бойових дій тепер ухвалюватимуть лише військові. Бойові підрозділи в зоні конфлікту, в тому числі й підрозділи СБУ і Нацполіції України, підпорядковуються командувачу об'єднаного оперативного штабу, а той - міністру оборони і президенту, як верховному головнокомандувачу збройних сил України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про звільнені села

Донбас: Київ показує сліди обстрілів, сепаратисти кажуть про "звільнені" села 13.03.2022

В ОПУ заявляють, що на Донбасі українські війська стримують російські. Влада області продовжує евакуацію після нічних обстрілів. Сепаратисти заявляють про "звільнені" за допомогою Росії населені пункти.
Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ

Штаб ООС повідомляє про провокацію: бойовики обстріляли Луганськ 21.02.2022

Проросійські збройні формування відкрили вогонь по тимчасово непідконтрольному Києву Луганську, щоб звинуватити в цьому Україну, повідомляють в штабі ООС.

Загострення на Донбасі: поранено бійця ЗСУ

Загострення на Донбасі: поранено бійця ЗСУ 20.02.2022

З початку доби 20 лютого в ООС зафіксували 30 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Проросійські бойовики теж повідомили про три десятки обстрілів. Сторони звинувачують одне одного в порушенні режиму тиші.
Обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, зупинено водопостачання

Обстріли на Донбасі: загинув боєць ЗСУ, зупинено водопостачання 19.02.2022

На Донбасі продовжуються обстріли. В Операції об'єднаних сил повідомляють про загибель одного військовослужбовця за минулу добу. У Донецькі області через обстріли виникли проблеми з водопостачанням.

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській - провокація заради наступу? (18.02.2022) 18.02.2022

Обстріл дитсадка у Станиці Луганській - провокація ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в геноциді, переконані в командуванні ООС. Кореспонденту DW вдалося побувати в обстріляному дитсадку.
Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії приїдуть до України

Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії приїдуть до України 06.02.2022

Міністри закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини приїдуть до України 7-8 лютого. Основною метою візиту є демонстрація солідарності з Україною.

Макаллістер про зброю для України та переговори з Росією (03.02.2022) 03.02.2022

Чому ФРН не надає Україні зброю? Про це та інше голова комітету Європарламенту з питань зовнішніх відносин Девід Макаллістер в інтерв'ю DW.
Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС

Бойовики посилюють позиції на Донбасі, стягуючи техніку - штаб ООС 16.01.2022

За даними української сторони СЦКК, лише за 15 січня на територію ОРДЛО стягнули 275 одиниць військової техніки всупереч мінським домовленостям.

Переговори Росія-Захід очима українців на лінії фронту під Донецьком (14.01.2022) 14.01.2022

"Коли починають бомбити, ти біжиш городами і знаєш, де впасти", - розповідає Катерина. Її діти не знають, що таке жити без обстрілів. За 30 метрів від її саду проходить лінія фронту. Репортаж DW з околиць Донецька.

Столтенберг про переговори НАТО-Росія, загрозу з Росії і допомогу Україні (14.01.2022) 14.01.2022

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів про переговори з Росією, можливу допомогу Україні та наслідки для РФ в разі нападу.

На Донбасі 11 січня загинув український військовий

На Донбасі 11 січня загинув український військовий 12.01.2022

Незаконні збройні формування у вівторок обстріляли позиції Операції об'єднаних сил на Донбасі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок цього загинув український військовослужбовець.
Двоє українських військових загинули на Донбасі

Двоє українських військових загинули на Донбасі 10.01.2022

Як повідомляють в штабі Операції об'єднаних сил, двоє українських військових дістали поранення, несумісні з життям, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Переговори в Женеві: що очікують на передовій (10.01.2022) 10.01.2022

Щодо переговорів у Женеві між США і Росією українські солдати на передовій налаштовані скептично, хоча й не втрачають надії. Ось що вони очікують від зустрічі, сидячи в окопах.

Різдвяне диво для дітей загиблих воїнів (06.01.2022) 06.01.2022

На різдвяні свята не хочеться, щоб хтось сумував. Особливо діти. Тому волонтери з цілого світу об'єднуються, щоб подарувати невелике диво українським дітям, які через війну на Донбасі залишилися без батька.
Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму

Україна провела бойові стрільби з Javelin, а РФ тренує десант у Криму 23.12.2021

У штабі ООС розповіли про успішне навчання з використанням протитанкового комплексу Javelin на Донбасі. Тим часом Росія розпочала дводенні навчання десантників у анексованому Криму.
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