 ООН: У Північній Кореї недоїдають 11 мільйонів осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2019

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Новини

ООН: У Північній Кореї недоїдають 11 мільйонів осіб

Відповідальність за це лягає на економічну та аграрну політику північнокорейського режиму, переконаний спецдоповідач ООН з прав людини у КНДР.

Недоїдання становить смертельну загрозу для 30 тисяч дітей у КНДР

Недоїдання становить смертельну загрозу для 30 тисяч дітей у КНДР

Майже половина населення Північної Кореї страждає внаслідок недоїдання. За словами спеціального доповідача ООН з питань прав людини у КНДР Томаса Охеа Кінтани, близько 11 мільйонів осіб у цій країні є жертвами проблем із забезпеченнями харчовими продуктами. Цю інформацію Кінтана озвучив у вівторок, 23 жовтня, у Нью-Йорку.

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Згідно з даними ООН, ця проблема гостро зачіпає і дітей: близько 140 тисяч дітей у КНДР не мають достатньо їжі, а для 30 тисяч нестача харчів є ризиком для життя.

За словами Кінтани, відповідальність за таку ситуацію лягає на економічну та аграрну політику північнокорейського режиму. Її наслідки посилюються через зміни клімату, несприятливий ґрунт, стихійні лиха та негативні наслідки санкцій, запроваджених проти Пхеньяна.

Спеціальний доповідач ООН додав, що за три роки його перебування на цій посаді ситуація у цій сфері не поліпшується. При цьому найбільше, за його словами, від державної політики перерозподілу харчів та товарів потерпає сільське населення. "Економічні ресурси країни перерозподіляються далеко не на користь задоволення базових потреб населення", - відзначив Кінтана.

Нагадаємо, 11 жовтня Пхеньян повідомив про випробування "надвеликої" реактивної системи залпового вогню. Як стверджує північнокорейське інформаційне агентство KCNA, за пуском реактивних снарядів, здійсненим напередодні, спостерігав особисто глава держави Кім Чен Ин. У лютому цього року американський президент Дональд Трамп висловив переконання у тому, що Північна Корея може стати однією з найпотужніших економік світу у тому разі, якщо відмовиться від розробок ядерної зброї.

11 листопада минулого року стало відомо, що Південна Корея подарувала КНДР 200 тонн мандаринів на знак дружби між двома державами.

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