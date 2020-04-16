 ООН потребує 4,7 мільярда доларів на стримування пандемії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2020

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Новини

ООН потребує 4,7 мільярда доларів на стримування пандемії COVID-19

Пандемія коронавірусу найболючіше вдарить по найбідніших країнах світу. Якщо не діяти зараз, то у світі наростатиме голод, конфлікти й бідність, попередили в ООН.

Сомалі, Могадішо, гуманітарна допомога, Африка

Волонтери з гуманітарною допомогою в таборі для біженців у Сомалі

ООН закликала міжнародну спільноту виділити додаткові 4,7 мільярда доларів на стримування пандемії коронавірусу у світі. "Найбільш руйнівні та дестабілізаційні впливи" пандемії COVID-19 "відчують найбідніші країни світу", попередив заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок у четвер, 7 травня.

"Якщо ми не діятимемо зараз, то нам доведеться підготуватися до значного наростання конфліктів, голоду і злиднів. Нам загрожують привиди голоду", - цитує заяву Лоукока інформагенція AFP.

В ООН прогнозують, що на гуманітарні заходи для стримування пандемії до грудня 2020 року необхідно 6,7 мільярда доларів. Пріоритетну допомогу надаватимуть 20 державам, серед яких є Сирія й Афганістан. Нещодавно до переліку додали дев'ять нових країн: Бенін, Джибуті, Ліберію, Мозамбік, Пакистан, Філіппіни, Сьєрра-Леоне, Того й Зімбабве.

ООН планує використати кошти на купівлю тестів на коронавірус, медичного обладнання, мобільних станцій для миття рук, організацію інформаційних кампаній і доставку гуманітарної допомоги до країн Африки, Азії й Латинської Америки. Також планують розвивати нові програми для запобігання голоду.

За оцінками ООН, пандемія хвороби COVID-19 сягне піку в найбідніших країнах світу упродовж наступних 3-6 місяців.

На міжнародній донорській конференції, яку на початку травня провела Єврокомісія, вдалося зібрати 7,4 мільярда євро для спільної ініціативи з боротьби з коронавірусом. Кошти спрямують на розробку вакцини, ліків і збільшення можливостей для тестування у світі.

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