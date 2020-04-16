ООН потребує 4,7 мільярда доларів на стримування пандемії COVID-19

ООН закликала міжнародну спільноту виділити додаткові 4,7 мільярда доларів на стримування пандемії коронавірусу у світі. "Найбільш руйнівні та дестабілізаційні впливи" пандемії COVID-19 "відчують найбідніші країни світу", попередив заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок у четвер, 7 травня.

"Якщо ми не діятимемо зараз, то нам доведеться підготуватися до значного наростання конфліктів, голоду і злиднів. Нам загрожують привиди голоду", - цитує заяву Лоукока інформагенція AFP.

В ООН прогнозують, що на гуманітарні заходи для стримування пандемії до грудня 2020 року необхідно 6,7 мільярда доларів. Пріоритетну допомогу надаватимуть 20 державам, серед яких є Сирія й Афганістан. Нещодавно до переліку додали дев'ять нових країн: Бенін, Джибуті, Ліберію, Мозамбік, Пакистан, Філіппіни, Сьєрра-Леоне, Того й Зімбабве.

ООН планує використати кошти на купівлю тестів на коронавірус, медичного обладнання, мобільних станцій для миття рук, організацію інформаційних кампаній і доставку гуманітарної допомоги до країн Африки, Азії й Латинської Америки. Також планують розвивати нові програми для запобігання голоду.

За оцінками ООН, пандемія хвороби COVID-19 сягне піку в найбідніших країнах світу упродовж наступних 3-6 місяців.

На міжнародній донорській конференції, яку на початку травня провела Єврокомісія, вдалося зібрати 7,4 мільярда євро для спільної ініціативи з боротьби з коронавірусом. Кошти спрямують на розробку вакцини, ліків і збільшення можливостей для тестування у світі.