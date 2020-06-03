ООН: Кількість біженців у світі сягнула майже 80 мільйонів осіб

У всьому світі знову зросла кількість людей, змушених залишити свої домівки через війни, насильство, конфлікти або переслідування. Наприкінці минулого року їх було 79,5 мільйона осіб - майже на 9 мільйонів більше, ніж в кінці 2018 року, повідомило в четвер, 18 червня, Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Водночас значне зростання кількості біжеців і внутрішньо переміщених осіб пов'язане з тим, що управління вперше долучило до цієї статистики венесуельців, які залишили свою країну через катастрофічну ситуацію.
Читайте також: З ФРН в Сирію з 2017 року добровільно повернулися понад тисячу осіб
Кількість біженців зростатиме і надалі
За словами верховного комісара ООН зі справ біженців Філіппо Гранді, щорічне зростання кількості біженців пов'язане з тим, що дедалі рідше вдається врегульовувати конфлікти в світі, а зараз ситуацію погіршила пандемія COVID-19.
"У мене немає сумнівів у тому, що зростання бідності, відсутність рішень і продовження конфліктів призведуть до ще більшого переміщення населення як всередині регіонів, так і за їхніми межами, зокрема, в Європу", - зазначив він.
При цьому в 2019 році кількість людей, вимушених виїхати зі своїх країн, істотно не змінилася і становила близько 26 мільйонів людей. Менше 10 відсотків з них прибули в Європу. Натомість кількість внутрішньо переміщених осіб в країнах їхнього проживання зросла від 41,3 мільйона в кінці 2018 року до 45,7 мільйона
людей.
Читайте також: Глава МВС ФРН закликав до реформи системи надання притулку в ЄС
Німеччина прийняла 1,1 мільйона біженців. За цим показником ФРН посідає п'яте місце в світі після Туреччини, Колумбії, Пакистану й Уганди. Крім того, в Німеччині перебувають понад 309 тисяч прохачів притулку, які чекають на рішення щодо свого статусу в країні.
Читайте також: Через пандемію в ЄС рекордно скоротилося число заяв на отримання притулку
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Загострення в Ідлібі
У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії
У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Безладні бомбардування
Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Сирійські родини масово тікають з Ідлібу
Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни
За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Смертельна температура
За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Дорога в нікуди
25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
В пошуках безпеки
В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.
-
Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу
Немає виходу
Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.
Автор: Олександр Куницький