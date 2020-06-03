ООН: Кількість біженців у світі сягнула майже 80 мільйонів осіб

У всьому світі знову зросла кількість людей, змушених залишити свої домівки через війни, насильство, конфлікти або переслідування. Наприкінці минулого року їх було 79,5 мільйона осіб - майже на 9 мільйонів більше, ніж в кінці 2018 року, повідомило в четвер, 18 червня, Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Водночас значне зростання кількості біжеців і внутрішньо переміщених осіб пов'язане з тим, що управління вперше долучило до цієї статистики венесуельців, які залишили свою країну через катастрофічну ситуацію.

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Кількість біженців зростатиме і надалі

За словами верховного комісара ООН зі справ біженців Філіппо Гранді, щорічне зростання кількості біженців пов'язане з тим, що дедалі рідше вдається врегульовувати конфлікти в світі, а зараз ситуацію погіршила пандемія COVID-19.

"У мене немає сумнівів у тому, що зростання бідності, відсутність рішень і продовження конфліктів призведуть до ще більшого переміщення населення як всередині регіонів, так і за їхніми межами, зокрема, в Європу", - зазначив він.

При цьому в 2019 році кількість людей, вимушених виїхати зі своїх країн, істотно не змінилася і становила близько 26 мільйонів людей. Менше 10 відсотків з них прибули в Європу. Натомість кількість внутрішньо переміщених осіб в країнах їхнього проживання зросла від 41,3 мільйона в кінці 2018 року до 45,7 мільйона

людей.

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Німеччина прийняла 1,1 мільйона біженців. За цим показником ФРН посідає п'яте місце в світі після Туреччини, Колумбії, Пакистану й Уганди. Крім того, в Німеччині перебувають понад 309 тисяч прохачів притулку, які чекають на рішення щодо свого статусу в країні.

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