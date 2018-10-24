 ООН: геноцид рохінджа у М′янмі триває | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ООН: геноцид рохінджа у М'янмі триває

В ООН занепокоєні тривалим насильством у М'янмі. Справу хочуть передати спецтрибуналові.

Рохінджа втікають від військової операції у М'янмі

Рохінджа втікають від військової операції у М'янмі

Розслідувачі ООН заявляють, що у М'янмі триває геноцид мусульман-рохінджа. Про це вони сказали в середу, 24 жовтня, представляючи доповідь Раді Безпеки, та закликали передати цю справу міжнародному трибуналові, повідомляє AFP.

Керівник групи дослідників Марзукі Дарусман заявив, що тривають не лише масові вбивства, але й остракізм населення, запобігання народженню дітей та переселення в табори. "Ми переконані, що можна робити висновок про геноцид", - наголосив він. У доповіді ідеться, серед іншого, про політичну та військову еліту азійської країни, як-от головнокомандувача Мін Аунг Хлайна, якого в ООН пропонують покарати за злочини проти людяності. М'янма ж ці закиди заперечує.

DW.COM

Слідчі ООН закликали притягти до відповідальності військове командування М'янми за геноцид мусульман-рохінджа. Вони також критикують за бездіяльність главу уряду країни Аун Сан Су Чжі (27.08.2018)

Після "шаленого кровопролиття" почалася кампанія терору і штучного голоду, заявив помічник генерального секретаря ООН з прав людини Ендрю Гілмор після спілкування з біженцями-рохінджа в Бангладеш. (06.03.2018)

На основі аналізу супутникових знімків, інтерв'ю з понад 850-ма свідками та жертвами в доповіді описуються масові вбивства військовими людей у селах у регіоні Ракхайн. Повідомляється, зокрема, що чоловіків систематично вбивали, дітей топили та спалювали, а жінок ґвалтували. Масштаб сексуального насильства не залишає сумнівів, що армія використовувала зґвалтування як "військову тактику", йдеться у звіті.

У вересні прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда заявила про початок попереднього розслідування щодо можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності під час депортації мусульман-рохінджа із М'янми до Бангладеш. 

  • Сім'я рохінджа тікає з М'янми до Бангладеш

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Їх жене відчай

    Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.

  • Бангладеш, біженці рохінджа перетинають річку

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Перешкоди на шляху

    На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Оманливі спокійні водойми

    Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.

  • Бангладеш, біженці рохінджа втікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    В очікуванні

    Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.

  • Бангладеш, рохінджа тікають із М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Невизначене майбутнє

    Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.

  • Бангладеш, біженці рохінджа з М'янми

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    У тісноті й без даху над головою

    Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.

  • Випалене село рохінджа у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Випалена земля

    Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.

  • Фактична очільницю уряду М'янми Аунг Сан Су Чжі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі

    Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.

  • Папа Римський Франциск у М'янмі

    Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

    Настанови Папи

    27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.

    Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед


DW.COM

Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш

Сотні тисяч рохінджа з М'янми шукають у Бангладеш захисту від насильства, яке зазнають у себе на батьківщині. Проте по той бік кордону їх чекають бідність і поневіряння. Табори для біженців - давно переповнені. (30.11.2017)  

Також за темою

Bangladesch Rohingya-Proteste im Kutupalong-Flüchtlingscamp

ООН вимагає відповідальності для військових М'янми за геноцид рохінджа 27.08.2018

Слідчі ООН закликали притягти до відповідальності військове командування М'янми за геноцид мусульман-рохінджа. Вони також критикують за бездіяльність главу уряду країни Аун Сан Су Чжі

Singapore | Aung San Suu Kyi

Канада позбавила лідерку М'янми почесного громадянства 03.10.2018

Лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі позбавили почесного громадянства Канади за її причетність до переслідуваннія народу рохінджа.

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge in Kutupalong Flüchtlingslager

МКС відкрив попереднє розслідування щодо злочинів проти рохінджа 18.09.2018

У Міжнародному кримінальному суді відкрили попереднє розслідування щодо можливих злочинів під час депортації мусульман-рохінджа із М'янми до Бангладеш. В ООН закликали притягнути винних до відповідальності.

Реклама

Докладно

Росія заявляє про санкції у відповідь

Коментар: Санкції проти України, або Кремль розігрує жертву

Нові російські санкції проти Києва пов'язані зі внутрішньополітичною ситуацією в Україні, вважає Іван Преображенський.  

default

Підвищення не уникнути

Про підводні камені зростання ціни на газ - у матеріалі DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  